صور.. شيرين عبدالوهاب بفستان أحمر من توقيع مصممة أزياء مصرية بدبي

لفتت المطربة شيرين عبدالوهاب الأنظار بإطلالتها، بحفلها الغنائي الأخير، المنعقد مساء أمس في مدينة دبي، الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان التسوق.

وظهرت "شيرين" بفستان أحمر اللون، والذي تميز بأنه لامع وطويل، وذو أكمام ممتدة حتى المعصمين، كما أنه مزود بحزام رفيع، من توقيع مصممة الأزياء المصرية مرمر حليم.

وعلقت "مرمر" على إطلالة المطربة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قائلة: "في نهاية 2019، شيرين ترتدي فستان من توقيعنا.. ختامها مسك"، مرفقة 3 صور لها من حفلها بدبي.

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت عشرات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "أنيقة جدا"، و"أحلى ختام ده ولا إيه"، و"أزياء مرمر دائما بسيطة وراقية"، و"شكلها مبهج جدا".

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يشار إلى أن شيرين، أحيت حفلين أحدهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، والآخر في مصر في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة، وظهرت خلال الحفلات الثلاثة الأخيرة لها، بفساتين تتميز باللون الأحمر.

وكانت مرمر حليم، صممت أزياءً للعديد من النجمات والشخصيات العامة، أبرزهم: الإعلامية الأمريكية نتالي موراليز، والفنانة التونسية درة، والممثلة الأردنية صبا مبارك.