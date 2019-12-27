فوائد القرنبيط الصحية

القرنبيط هو نبات صحي للغاية، ومصدر مهم للمواد الغذائية، كما أنه يحتوي على مركبات نباتية فريدة، قد تقلل من خطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، فهو فعال في تخفيف الوزن، ويسهل إضافته إلى نظامك الغذائي.

فيما يلي فوائد صحية مستندة إلى العلم من القرنبيط، بحسب موقع "هيلث لاين".

منخفض في السعرات الحرارية

يعتبر القرنبيط منخفض جدا في السعرات الحرارية مع نسبة عالية من الفيتامينات، يحتوي القرنبيط على بعض الفيتامينات والمعادن تقريبًا التي تحتاجها.

وفيما يلي العناصر الغذائية الموجودة في 128 جراما من القرنبيط:

السعرات الحرارية: 25

الألياف: 3 جرامات

Vitamin C: 77%

فيتامين ك: 20 ٪

فيتامين ب 6: 11 ٪

الفولات: 14 ٪

حمض البانتوثنيك: 7 ٪

البوتاسيوم: 9 ٪

المنجنيز: 8 ٪

المجنيسيوم: 4 ٪

الفوسفور: 4 ٪

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غني بالألياف

القرنبيط غني بالألياف، وهو مفيد للصحة العامة.

هناك 3 جرامات من الألياف في كوب واحد من القرنبيط، والذي يمثل 10 ٪ من احتياجاتك اليومية.

الألياف مهمة لأنها تغذي البكتيريا السليمة في أمعائك، والتي تساعد على تقليل الالتهاب، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

استهلاك ما يكفي من الألياف قد يساعد في منع الأمراض الهضمية مثل الإمساك، والتهاب الرتج، وأمراض الأمعاء الالتهابية (IBD).

تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالخضار الغني بالألياف مثل القرنبيط، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض عديدة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري.

قد تلعب الألياف أيضًا دورًا في الوقاية من السمنة، نظرًا لقدرتها على تعزيز امتلاء المعدة، وتقليل إجمالي السعرات الحرارية.

مصدر جيد لمضادات الأكسدة

القرنبيط مصدر كبير لمضادات الأكسدة، التي تحمي خلاياك من الجذور الحرة الضارة والالتهابات.

على غرار الخضروات الصليبية الأخرى، فإن القرنبيط غني بالجلوكوزينات والإيزوسيانيت، وهما مجموعتان من مضادات الأكسدة التي ثبت أنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية.

في الدراسات التي أجريت تبين أن الجلوكوزينات والإيزوسيانيتات تكون وقائية بشكل خاص ضد سرطان القولون والرئة والثدي والبروستاتا.

يحتوي القرنبيط أيضًا على مضادات أكسدة كاروتينويد وفلافونويد، والتي لها تأثيرات مضادة للسرطان وقد تقلل من خطر الإصابة بأمراض أخرى عديدة، بما في ذلك أمراض القلب.

يحتوي القرنبيط على كميات عالية من فيتامين C، والذي يعمل كمضاد للأكسدة.

ومن المعروف آثاره المضادة للالتهابات التي قد تعزز صحة المناعة وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

تخفيف الوزن

يحتوي القرنبيط على العديد من الخصائص التي قد تساعد في تخفيف الوزن.

أولاً، لأنه منخفضة السعرات الحرارية مع 25 سعرة حرارية فقط لكل كوب، لذا يمكنك تناول الكثير منها دون زيادة الوزن.

كما يمكن أن يكون بديلاً منخفض السعرات الحرارية للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، مثل الأرز والدقيق.

مصدر جيد للألياف، يبطئ القرنبيط عملية الهضم ويعزز الشعور بالامتلاء، وقد يقلل هذا تلقائيًا من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها على مدار اليوم، وهو عامل مهم في التحكم في الوزن.

يتكون 92 ٪ من وزنه من الماء، ويرتبط استهلاك الكثير من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة والكثيفة من الماء بفقدان الوزن.