هيدي كرم ترتدي "شجرة الكريسماس" احتفالا بأعياد الميلاد

قبل أيام من استقبال سنة ميلادية جديدة، شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة لها من جلسة تصوير العام الماضي، مرتدية "شجرة الكريسماس".

أطلت "هيدي" بفستان أخضر، مزين بإكسسوارات "عيد الميلاد"، في إطلالة تشبه "شجرة الكريسماس"، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية، تحمل بعض التموجات، خلال حملها لـ3 علب هدايا فاتحة اللون.

وعلقت الفنانة على صورتها، قائلة: "يارب سنة 2020 تكون سنهة فرفوشة ولذوذة، ومليانة أحداث كتير حلوة".

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خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت 39 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر كالعادة"، و"هذا العام لن نشتري شجرة.. ستكونين أنتِ الشجرة"، و"شكلك مبهج جدا".