ميس حمدان "الجوكر" في احتفال الكريسماس.. ومتابعون: "فولة واتقسمت نصين"

خضعت الفنانة ميس حمدان، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة محمد عبدالله، بإطلالة الشخصية الشهيرة "الجوكر"، بالتزامن مع احتفالات "الكريسماس" ورأس السنة الميلادية، مشاركة متابعيها باللقطات المصورة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وأطلت "ميس" ببدلة "الجوكر" الشهيرة، التي تتكون من سترة وبنطلون يحملان اللون الأحمر، وقميص أزرق اللون، و"سيديري" أصفر اللون، من توقيع مصممة الأزياء توما زيدان، مع وضعها ميكاج الشخصية الشهيرة المعروفة، بأنامل ميكاب أرتيست هبة فوزي.

وعلقت الفنانة الشابة على جلسة التصوير، قائلة: "خليكو أنتو في سانتا، وسيبوني أنا مع الجوكر، إيه رأيكو في الصور؟".

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع "الفوتو سيشن"، التي حصدت على 35 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "فولة واتقسمت نصين"، و"شبه خواكين فينيكس جدا"، و"كإنك هو بالضبط.. أنا أصلا افتكرتك الجوكر"، و"حلو أوي أوي ومختلف".

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يشار إلى أن إيرادات فيلم الجوكر "Joker" تخطت حاجز المليار دولار، ما دفع مخرج الفيلم "تود فيليبس" وشركة "Warner Bros" إلى التخطيط بالفعل لإنتاج جزء ثانٍ من الفيلم.