قدم الشيف الشربيني، طريقة عمل جلاش بالكاستر، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير جلاش بالكاستر لفة جلاش بودرة كاستر لبن سكر سمنة شربات Advertisements فانيلا طريقة عمل جلاش بالكاستر يخلط اللبن مع الفانيلا، ثم تضاف بودرة الكاستر. يقلب جيدًا حتى يثقل القوام. يترك حتى يبرد، ثم يدهن بين طبقات الجلاش. ثم يحشى بالكاستر، ويغلق بطبقات الجلاش، ويدهن بينها بالسمنة. ثم تدخل الصنية الفرن حتى تمام النضج والوصول إلى اللون الذهبي. تترك حتى تبرد، ثم تسقى بالشربات، وتقدم.

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