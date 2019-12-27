ينتظر مولود برج "الحوت"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني أسبوع مهم

مهنياً: اسبوع مهم يقلب المعطيات ويجلب لك الفرص كي تتحرك في كل الاتجاهات لكن لن تكون الانطلاقة سهلة تحت تاثير القمر من الدلو يومي السبت والاحد ايام ضعيفة فارغة من الحظوظ غموض نفسية تعبانة فلا تراهن على هذه الايام لانها مخيبة للامال تحمل عوائق ومطبات عجقة وخفقة تاخير التباسات تشعر وكأنك تغلي بلحظة معينة من موقف محرج ممكن امتحان دراسي او امتحان لقدراتك المهنية يجب ان تكون جاهزا لكل الاحتمالات حاول ان تتكيف مع الاخرين وابتعد كليا عن المشاكل تتحسن الاحوال الفلكية وتدخل في نوعية وقت ممتازة مع وصول القمر الى برجك يومي الاثنين والثلاثاء فتكر الخدمات والدعم وتبدأ الشعور بالمتغييرات ايام ايجابية تتحرك الاخبار العالقة وتختفي الامور الغامضة يكون بانتظارك فترة من التقدم والاوقات المشجعة والداعمة مهنياً ودراسياً نجاحات وعمليات مالية مربحة، تحالفات جديدة يصل القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة اي الى البيي الثاني بيت المال ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي يحمل اليك الجرأة والشجاعة لتحلحة المشاكل المالية العالقة ديون مستحقات بيع او شراء اسبوع مهم للتحرك نشاط فكري وجسدي اسبوع ممتاز كل عام وانتم بالف خير.

عاطفياً: العنوان الرئيسي انتظار ومراوحة مكان ان انتقال الزهرة الى مواجهة برجك من الدلو الذي يجعلك تعيد النظر في بعض الارتباطات العاطفية والعائلية مع الاهل الاولاد وحتى الاحباء ومن الضروري التعاطي مع الظروف والمستجدات بموضوعية إذا كنت تنتظر تجاوباً كبيراً فقد تخيب آمالك. للعازب لا للعصبية والعناد وحاول ان تتسلح بالدبلوماسية لان الاجواء ليست سهلة فالضغوط الشخصية والصحية تسبب لك التوتر وخيبات الامل.