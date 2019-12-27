تنتظر مولود برج "الدلو"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني أجواء مريحة

مهنياً: تعاون راحة ارتياح اجواء ممتازة وناجحة انتصارات تألق تقدم مع وجود القمر في برجك يومي السبت والاحد بالاضافة الى كوكب الزهرة من برجك كما ان وجود اورانوس في عقر دارك اي في حياتك الشخصية والخاصة وبيت الشغل الدرس والامتحانات الاكاديمية الامر الذي يجعلك الاكثر حظاً بين الابراج في هذا الاسبوع الناشط والمثمر والاكثر انتشاراً وتقدماً انه اسبوع القرارات والتغيرات ووضع النقاط على الحروف كل المواقع داعمة ومشجعة مكاسب وارباح تقدم ابواب تفتح تواصل سفر الى بلد جديد ممكن تجارة معينة كي تزيد من مدخولك كذلك وسوف تزداد الفرص مع انتقال القمر الى الحوت يومي الاثنين والثلاثاء ما يعني تغيير بشكلك بديكور بيتك تهوى الفخامة وكل شيء جميل ومميز حتى الطالب سوف يحصل على نتائج مفيدة تحدد توجهاته الدراسية والاكاديمية المستقبلية طاقة فكرية ابداع تتحمس للانطلاق وتعيش فترة استثنائية من الحظوظ الدسمة تعدك بالأفضل وتوحي اليك بالعمل الجدي والاستثمارات الناجحة تسافر تتطور ظروفك للافضل تتابع الحظوظ وتعيش فترة من الاستقرار والحظ لحظة وصول القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة تتقدم تتحرك احتمالات كثيرة تخدم مصالحك تفاوض، تناقش، تتاجر وتسافر وتجرّب حظّك وتربح. اسبوع مهم تطلق بقوة بقوة وتنهي الاسبوع مع حظوظ كبيرة اسبوع من بدايته الى نهايته ممتاز صفحة جديدة واهداف جديدة.

عاطفياً: وجود الزهرة في برجك يجعل الوضع العاطفي ممتاز بحيث يعدك الفلك بمتغيرات على الصعيد الشخصي كما يعني رومنسية خاصة تحمل اليك تطورات عاطفية مهمة جدا جدا احداث مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة كما يعدك بقصة عاطفية قد تكون استثنائية فتتغير حياتك وتشعر بقمة السعادة للعازب قد تتخذ قرارات مهمة وتتحدث هذه الفترة عن خطوبة او زواج او ارتباط جديد

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