تنتظر مولود برج "الجدي"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني نجاحات

مهنياً: اسبوع من اهم الاسابيع الكواكب مجتمعة في برجك تحتفل ترتاح طوالع فلكية مهمة تقدم لك الكثير من الفرص في بداية هذا الاسبوع المميزة والناجحة والمليئة بالفرص الكبيرة مع وجود القمر في الدلو يومي السبت والاحد الذي يقدم لك الانجازات والاحلام فأنت اصبحت على شط الامان الشمس والمشتري في برجك ما يجعلك تفرح بحدث كبير وعروض في العمل وقد تتاح لك فرص على الصعيدين المالي والمهني تواكبها بفرح وسعادة ما يجعلك واثقا من نفسك قادرا ومنفتحا على كل الاحتمالات الداعمة والجيدة كما ان انتقال القمر الى برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء يقدم لك انعطافات ايجابية وحركة مميزة وحظ كبير في المجال العملي بحيث توافق على فرصة عمل في خارج البلاد ويتحقق حلمك كذلك ستكون الظروف الفلكية ممتازة وواعدة بالخير على الصعيد الاكاديمي فتحصل على نتائج دراسية وعلامات عالية نتيجة اتعابك منذ بداية العام حتى سيدة البيت سوف تتعزز شعبيتها فتحصد المزيد من الحب من الزوج والاولاد لكن بالرغم من هذه الايجابيات سوف تعيش تشويشاً وبلبلة مع انتقال القمر الى الحمل بين الاربعاء والجمعة فترة متعبة وصعبة تظهر فيها مسائل طبية واستشفائية انتببه وابتعد كليا عن المشاكل وكن حريص على الفاظك وتصرفاتك حتى لا يستغلها الاعداء للنيل منك اسبوع متقلب يحمل ظروفا صعبة فلا تراهن على الحظ واجتهد حتى تحصل على نتائج رابحة.

عاطفياً: سوف تحظى بتأثيرات مشجعة ومثمرة جداً على الصعيد الرومانسي مع وجود الزهرة في الدلو بالاضافة الى وجود كوكب اورانوس في الثور في بيت الحب والرومنسية وبيت والاولاد فتزدهر العلاقة مع الشريك او الاولاد وسوف تعشق التاثيرات الدافئة لكوكب الحب ومن المتوقّع أن تشهد أحاديث ولقاءات حركة شخصية عاطفية وعائلية للعازب انه اسبوع العلاقات الجدية والمناسبة التي تقود الى ارتباط رمي كخطوبة او زواج.

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