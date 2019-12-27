ينتظر مولود برج "القوس"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني استقرار

مهنياً: ان وجود كوكب المالمشتري في بيت المال يساعدك بشكل خاص ماليا بالاضافة الى انتقال القمر الى برج الدلو الصديق يومي السبت والاحد ما يجعل انطلاقة الاسبوع متألقة وجيدة جداً تعطيك سرعة خاطر وتساهم في تسهيل مسيرتك وتحمل اليك الربح والمكاسب على الصعيد المهني والنجاح والتألق على صعيد السفر والتنقلات كذلك سوف يقدم لك الحظ الفرص النادرة والتقدم الدراسي والمهني في المشاريع والنجاح والعمل لذلك عليك ان تتوقّع العديد من المهام والأعمال ومن المهم جداً أن تخطّط لما ستقوم به لاحقاً وأن تخصّص وقتاً كافياً لكلّ مهمة. لكن سوف تختفي المساعدات لحظة وصول القمر الى الحوت يومي الاثنين والثلاثاء الذي يعقد تحركاتك وقد تتغير التوجهات ليسود جو من البلبلة والتوتر يشكل تنافرا مع برجك ويولد الضغوط والازمات ويحثك على قلب الطاولة ويهدد عملك .تتحسن الظروف مع انتقال القمر الى برج الحمل الناري الصديق بين الاربعاء والجمعة وتنقلب المعطيات لصالحك اجواء ممتازة كل شيء تتمناه سوف يتم في هذه الفترة الغنية بالحظوظ انت الاقوى والاكثر فعالية اسبوع حلو في شغل في متطلبات لكن انت انسان نشيط جدا.

عاطفياً: تعرف هذا الاسبوع افراحا كثيرة ويقدم لك كوكب الحب الموجود في برج الدلو الصديق اشارات ايجابية وظروفا عاطفية مشجعة او تسعد لارتباط يعقده احد الاولاد او المقربين.للعازب,تعيش حالة عشق او تهتم بشخص تلتقيه للمرة الاولى وقد يعني ايضا ارتباطا بشخص ثري فيحصل تغيير ايجابي في وضعك الحالي.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :