تنتظر مولود برج "العقرب "من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني صعوبات

مهنياً: يشهد هذا الاسبوع تحركا فلكيا كبيرا يكاد يكون ابرزه القمر في الدلو في بيتك في عقر دارك يومي السبت والاحد احتمال تعب انزعاج عصبية توتر انفعالات ووجع رأس بالاضافة الى وجود المريخ في برجك الذي يسبب لك الحوادث والمشاكل انتبه كن حذرا من السرعة والخلافات كذلك ان وجود واورانوس في الثور في مواجهة برجك غير مناسب ان هذه المواقع الفلكية تكون صعبة ودقيقة تحمل معها تاثيرات معاكسة مسائل مالية وقانونية تشغل بالك وتأخذ من وقتك كذلك قد تظهر بعض الاستحقاقات والامتحانات الدراسية ما يسبب لك قلق احباط عدم ارتياح تراجع معنوي وصحي ما يضطرك الى بذل جهود مضاعفة لتفادي المواقف الحرجة. تتبدل الظروف لصالحك مع وصول القمر الى الحوت يومي الاثنين والثلاثاء فتعرف أمورك المهنية أوضاعاً جيدة وعروض مهنية للسفر كنت تحلم بها كذلك يعطيك القمر الضؤ الاخضر واشارة ايجابية تتعلق بالوضع الدراسي والجامعي وتقديم الاطروحة والاوراق المهمة من افضل الايام تساعدك توصلك الى شط الامان فما عليك الا ان تسستنفد كل طاقاتك لانهاء المعاملات الصعبةتعود وتدخل في مرحلة العمل والاهتمامات والمسائل المالية والمسؤوليات العائلية والامتحانات مع انتقال القمر الى برج الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الجدي بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل معه نوع من مواجهة او تقييم او مصاريف على مسائل طبية اسبوع متطلب لكن مع القليل من الجهود تحصل على ما تريد.

عاطفياً: لا بدّ من أنك تستنتج إمكان تدهور الاوضاع إذا لم تكن متيقظاً ومحاوراً لبقاً.ان المعاكسة من كوكب الزهرة المواجه لبرجك من الدلو يبلغ اشده فتتناقض التأثيرات وتحتد الخلافات وتكثر المشاحنات انها فترة غير ملائمة إطلاقًا للتطرّق إلى المواضيع الحساسة والشائكة. للعازب فلتكن خياراتك سهلة وتخدم مصلحة العلاقة الجديدة.

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