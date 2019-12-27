ينتظر مولود برج "الميزان"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني استقرار مادي ومعنوي

مهنياً: استقرار وتقدم على كافة الاصعدة معنويات مرتفعة نفسية مرتاحة نجاحات وانجازات كبيرة سعادة فرح تفاهم مع وجود القمر في الدلو الصديق يومي السبت والاحد الذي يحمل معه تاثيرات ايجابية واخبار سارة مفاجآت وتسهيلات ما يجعلك تسعى جاهداً للوصول إلى القمّة على الصعيد المهني الشخصي العاطفي مع انتقال الزهرة الى الدلو وعلى الارجح سوف تحصل على هدايا فلكية ونجاحات اكاديمية وربما ترقية في العمل تترجم بسفر او رحلة استجمام ان الاجواء جيدة سريعة وسريعة جداً تحمل لك الدعم والانجازات والاحلام والفرص الكبيرة يتابع الحظ طريقه فتعيش يومي الاثنين والثلاثاء مناخا فلكيا داعما مع القمر الموجود في برج الحوت ما يعني ان الاجواء تحمل ضرورة التركيز عفي العمل والاهتمامات ركض في كل الاتجاهات ايام متطلبة لكنها غير سلبية فانت تتمتع بحيوية مضاعفة فتجد نفسك امام مسؤوليات مهمة وتباشر دورة مهنية جديدة وتحصل على ترقية او فرصة لاثبات ذاتك. لكن سوف تتبدل التاثيرات الفلكية مع وصول القمر الى برج الحمل المعاكس لبرجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي بين الاربعاء والجمعة فتدخل في اصعب ايام الاسبوع تحدّيات كبيرو معاكسات اتصالات مزعجة انفعالات حاول ان تضبط اعصابك ولا تتقدم بخطوات غير مدروسة اسبوع مهم نسبياً والاوفر حظاً مواليد العشرية الاولى.

عاطفياً:يكون الانسجام والحب سيدا الموقف مع وجود الزهرة كوكبك الاساسي في برج الدلو الهوائي الصديق الذي يحمل اليك اخبارا سارة وارتياحا ويوفر لك الهناء والسعادة والحب والشغف والحنان بالقرب من الشريك والاولاد والاهل والاحبة .للعازب, يشير كوكب الحب إلى علاقة جديدة في هذا الاسبوع الدافىء الذي يشجع على التفاهم وطي صفحة الماضي المزعجة.

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