تنتظر مولود برج "العذراء"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني نجاحات مهمة

مهنياً: نجاحات حب تقدم رومنسيات تغييرات انتقالات مساعدات ات سيد الموقف ما حدا قدك أسبوع لطيف اسبوع واعد مهنياً بقدرات جديدة تألق فرص جدارة تحقيق الاماني يحالفك القمر من برج الدلو وتكون مدعوما من الشمس والمشتري من الجدي واورانوس من الثور ان هذا التحالف بين الكواكب يتحدث عن نجاح وتالق فتتعزز لديك قدرة الخلق والابداع والدراسات العليا والاكتشافات والسفر وتعيش فترة مميزة توفر لك المكافآت على كافة الاصعدة مهنياً اجتماعياً شخصياً اكاديميا كما يزيد من تألقك ويقدم لك ارباح فجائية عروض ومفاوضات واتفاقات مميزة وآمالاً كثيرة وتطورات وترقيات وربما سفر مفاجىء يزيد من مكاسبك المعنوية والمادية إنه الوقت المناسب لكي تتخذ مبادرات على صعيد مهنتك.لكن يبقى عليك التنبه من القمر في برج الحوت الاثنين والثلاثاء فتدخل في ايام متقلبة وصعبة ايام تحمل مواجهات الامر الذي يعيق تحركاتك ويزيد من توتر الاوضاع ما يستدعي التأني والتخفيف من المصاريف وتنظيم حساباتك . تجنّب التوقيع على صفقات جديدة وحاول أن تؤجل كل أعمالك إلى علفترة بين الاربعاء والجمعة مع وصول القمر الى الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي تتحسن الامور ترتاح وتختفي المعاكسات فترة من الانفراجات نوع من تحية ونجاح فرصة او خبر سار فتنتقل الى فترة تستطيع خلالها أن تفرض شروطك بارتياح.اسبوع مهم جدا ترافقك فيه كواكب كبيرة المشتري بلوتون الشمس وزحلاسبوع واعد بالجظ اطلب وتمنى.

عاطفياً: بالرغم من انتقال الزهرة من برج الجدي الى برج الدلو الا ان الاجواء العاطفية لا تزال تخدم مصالحك وتبعث في نفسك الأمل ويسهّل عليك التواصل مع شريك حياتك ويساعدك أيضاً على فتح قنوات جديدة للتفاعل. للعازب قد تصادف شريك حياتك هذا الاسبوع من خلال العلاقات الإجتماعيّة التي تبنيها فتعبّر عن نفسك بطريقة عذبة مليئة بالثقة بالنفس فلا يرفض الحبيب طلباتك.

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