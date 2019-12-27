تنتظر مولود برج "الجوزاء "من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني أحداث مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع يتميز بوجود الشمس والمشتري في موقع مناسب لك يحمل لك انطلاقة مهمة بالاضافة الى وجود القمر في الدلو الصديق يومي السبت والاحد الذي يحمل اجواء سهلة تجعلك تستوعب بسرعة وتتأقلم مع الطوارىء فتمارس نفوذك وتقطف النجاح وتحسين الوضع العملي والمهني والمالي وحتى الدراسي سيكون الطالب مرتاحا للنتائج مولود الجوزاء سيكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة من مشاريع ومخططات لكن بالرغم من التألق والتقدم يبقى عليك الحذر من القمر المتنقل في الحوت يومي الاثنين والثلاثاء ليشكل زوايا صعبة مع برجك فتشعر بثقل وانزعاج ويتحدث عن ضغوط مختلفة تؤثر على معنوياتك أو حماستك كما يحمل ضغوطاً عائلية وشخصية ومالية تسبب القلق وتدفعك الى تغيير حساباتك والى اهمال الكثير من مصادر النجاح. قد تشعر بالتعب الجسدي والمعنوي الأمر الذي قد يمنعك من تأدية واجباتك.لكن سوف يتبدل المشهد الفلكي لصالحك ترتاح وتتحلحل الامور فتستفيد من تأثيرات القمر من برج الحمل بين الاربعاء والجمعة الذي يحمل معه كل الحظوظ والدعم ان كان بسبب مشروع يتعلق بالسفر او الهجرة وسوف تعبّر عن أفكارك بمهارة وبلاغة تفتح لك كل الأبواب ابواب شركات ومشاريع جديدة تستفيد منها وتلتقط الإشارات بسرعة غريبة وتتفوّق على الآخرين زملاء أو منافسين تدافع عن موقعك ومواقفك بشراسة اسبوع لا بأس به يحمل حظوظا نوعا ما لمواليد العشرية الثانية.

عاطفياً: تعيش بداية مرحلة جميلة ودافئة مع انتقال الزهرة الى برج الدلو الصديق فتتشجّع على تبادل الاحاديث الشيّقة والتفاهم وطي صفحة الخلافات وربما تأخذ قراراً مهمًا حول وضع العلاقة. كما يحمل اليك كوكب الحب اخبارا سارة وارتياحا قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفية وذلك بهدف تعزيزها كما يوفر لك السعادة والحب والشغف والحنان. للعازب حضر نفسك لحب عاصف يهبّ في قلبك او قد تقع في الغرام أو تقتنع فجأة بضرورة الزواج والاستقرار.

قد يهمك أيضاً :