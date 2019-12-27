تنتظر مولود برج "السرطان "من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني بداية صعبة

مهنياً: مثل ما صرت تعرف عزيزي السرطان ان بداية فصل الشتاء ثقيلة تحمل احداثا ضاغطة ومواجهات بين الزوايا الفلكية مع تواجد الكواكب مجتمعة في الجدي في البيت السابع بيت الشغل والمسؤوليات والارتباطات والزواج البداية مع يومي السبت والاحد مع انتقال القمر الى الدلو الذي يحمل لك لقاءات وجلسات محظوظة فتشعر بقوة ذهنية عالية، تستقوي بالطاقة الموجودة في داخلك فترة نشيطة وحافلة باللقاءات والزيارات والمؤتمرات والتنقلات والسفر بهدف العمل او الاستجمام والاستفادة من عطلة الاعياد ورأس السنة الجديدة يتابع الحظ وتكون التاثيرات اكثر من رائعة مع انتقال القمر الى برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء الذي يحمل معه انفراجات كبيرة نجاح وارتياح من اجمل ايام الاسبوع واكثرها حظا تفتح بوجهك ابواب السعد فتكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في اعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة. فانت مصمم على التقدم ولديك أمل كبير بالنجاح. لن يخيّب الحظ املك لكن عليك ان تتصيد الفرص في الوقت المناسب ينتقل القمر الى الحمل ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي في مواجهة برجك بين الاربعاء والجمعة فتكون عطلة الاسبوع ضاغطة والعنوان البارز هو معارك كثيرة وحما يهدد علاقاتك المهنية والشخصية ويحذرك من الخلافات والحوادث والانتباه على الوضع الصحي باختصار انت امام فترة متطلبة فلا تستخف بالواجبات ولا تظن ان الساحة خالية من الاعداء او المعاكسات ومن الضروري التركيز الكامل على اعمالك وممنوع العشوائية والتسرع.

عاطفياً: بعد المعاكسة من كوكب الحب الزهرة من برج الجدي الذي بلغت اشدها الشهر السابق وتناقضت فيها التأثيرات العاطفية سوف تتحسن الظروف لصالحك وتصبح ممتازة وواعدة جدا افراح تسلية هوايات جديدة اشراق اعجاب واستقرار يبتسم لك كوكب الزهرة المتنقل في برج الدلو وتستعيد ثقتك بالنفس وتمارس سحرك وتستقطب الاعجاب للعازب تعرف أوقاتاً من الرومنسية وفرصاً للمصالحات والمصارحة والارتباط.

قد يهمك أيضاً :