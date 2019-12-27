تنتظر مولود برج "الثور "من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني مفاجآت جديدة

مهنياً: وجود المشتري الى جانب الشمس في برج الجدي يدعمانك لذلك حضر نفسك الى تغييرات ومفاجآت جديدة لكن سوف تعيش بداية الاسبوع ثقيلة تمتحن قدراتك امتحانات مشاكل خلافات طباع متقلبة اجواء مشربكة مزاجية مواجهات وذلك يومي السبت والاحد مع وجود القمر في مواجهة برجك من الدلو من اعلى نقطة في الدائرة الفلكية ولا تنسى مضايقات كوكب اورانوس الثقيلة والتغيرات الجذرية التي يسببها لمواليد برجك الثور العشرية الاولى ما يعني ان المنافسة ستكون شرسة والخصم لن يرحمك قد تضطر للإبكار إلى عملك واستعجال بعض الواجبات نظراً لتزامن الكثير منها كن موضوعيًّا ومن الضروري ان تتفادى كل التعقيدات وان تكون جاهزا لتحمل المسؤوليات تعود لترتفع المعنويات بشكل كبير وتتغير الامور مئة بالمئة مع انتقال القمر الى الحوت يومي الاثنين والثلاثاء يساعدك الحظ ويدعم مشاريعك ايام متتالية من الحظوظ ايام ممتازة مناسبة جدا تزيدك حيوية وانطلاقة او الحصول على موافقة على اوراق السفر تأشيرة سفر او تجد اوراق الاقامة كذلك سوف يرافقك نشاط نجاح وتالق وفرص استثنائية للحصول على نتائج مدرسية او اكاديمية مهمة وحماس كبير لتحقيق الاهداف. لكن يبقى عليك الانتباه من تاثيرات المريخ من العقرب واورانس من برجك والقمر من الحمل الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي بين الاربعاء والجمعة الذي يجعل امورك المهنية تتعرقل فترة مليئة بالتباسات نوعية الوقت ضعيفة ومتعبة ضجر ضيقة خلق تعصيب ومواجهات باختصار اسبوع يتطلب المزيد من الركض والمجهود.

عاطفيّاً: يتبدل مزاجك فتظهر عن رهافة وتململ وتقلب بين الايجابية والسلبية مع وجود كوكب الحب الزهرة في مواجهة برجك من الدلو الذي يسلط الاضواء على كل انواع العلاقات العاطفية والشخصية فتواجه شروطاً وتعيش بعض الارباكات تُضطر الى معالجة ذيول بعض الخلافات العابرة التي مَررت بها في السابق. للعازب, قد تواجه الصعوبات في أي علاقة جديدة تبنيها في هذه المرحلة.

قد يهمك أيضاً :