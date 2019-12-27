تنتظر مولود برج "الحمل"من الجمعة 27 كانون الأول إلى الخميس 2 كانون الثاني تطورات مهمة

مهنياً: اسبوع ممتاز وتطورات كثيرة مهمة ما يجعلك مرتاحاً في بداية هذا الاسبوع مع وجود القمر في برج الدلو يومي السبت والاحد الذي يحمل اليك الربح والارتياح فتستعيد سلامك الداخلي وتتحسن الظروف وترتفع المعنويات بالاضافة الى وجود كوكب المشتري في برج الجدي في البيت العاشر الذي يؤثر ايجابا ويخدم مصالحك ويعطيك حظوظ دسمة نوعية الوقت ستكون حليفتك تقف بجانبك لتكون حياتك اليومية سهلة ولتتحرك بنبض قوي فتقطف النجاحات على كافة المستويات لكن بالرغم من الاجواء النارية الداعمة الا انك سوف تعاني من تاثيرات القمر من برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء ومعاكسته الامر الذي يطلب منك التأني والحذر في المفاوضات الصعبة ويرجى الانتباه من الانفعالات الشديدة حافظ على ردات فعلك وانتبه من الكلام القاسي وابتعد عن المزاجية والتحديات ان الجو الفلكي لا يبشر بالهدوء وينذز ببعض الاحتكاك والمناورات واللقاءات التي تجري في الكواليس لافشال مخططاتك لكن بالرغم من الطباع المتقلبة سوف تنقلب المقاييس تحقّق تطورات مذهلة في عطلة الاسبوع من انتقال القمر الى برجك بين الاربعاء والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الجدي فتدخل في نعيم من الحظوظ ما يجعل الجو العام مميز تلمع أفكارك لتحصد اعجاباً وتقديراً وتتشجع للقيام بمبادرات شخصية ومهنية وحتى دراسية فللوقت نوعية ونوعية جيدة حالياً تناسب طاقتك تماماً للتضاعف معها الحظوظ والكفاءة وتحصد النجاح والعلامات الدراسية الجيدة كما يحمل لك القمر من برجك السعادة والمناسبات الجميلة والمفاجآت السارة باختصار الجو جيد لا يوجد ضغوط ولا سلبيات جميع مواليد الحمل محظوظين.

عاطفيّاً: تكون الاجواء العاطفية مناسبة وواعدة تحت تاثير كوكب الزهرة من الدلو الصديق ينعش العواطف يجعل الاوضاع العائلية والشخصية تزدهر وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تمارس سحراً اخّاذاً وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقاً، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزاً بحضورك، او قد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.

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