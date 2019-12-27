12 نصيحة لـ العناية بالأظافر في المنزل

الأظافر القوية والجميلة والصحية حلم تطمح كلّ امرأة لتحقيقه، لذا تُعتبر العناية بالأظافر من الخطوات الجمالية الإلزامية عبر اعتماد روتين يومي للاهمام بالأظافر، خاصة تلك الرقيقة منها والتي تحتاج إلى نظام خاص عبر تقليمها بالطريقة المناسبة واستخدام بعض الزيوت الطبيعية والمنزلية التي تعمل على زيادة نموّ الأظافر وزيادة الرطوبة فيها، بالإضافة إلى اتّباع نظام غذائي يساعد على الحصول على أظافر قوية وصحية.

طرق العناية بالأظافر:

تناول الغذاء الصحي الغني بالمعادن والفيتامينات والعناصر التي تحتاجها الأظافر من أجل النمو بصورة صحيحة وبطريقة جيّدة، وخاصة الخضار والفواكه الطازجة والأسماك والمأكولات البحرية.

شرب الماء بكميات مناسبة فنقص المياة في الجسم من شأنه التسبّب في ضعف الأظافر وتكسرها.

- الابتعاد عن استخدام طلاء الأظافر باستمرار بل عليكِ ابقاء أظافركِ من دون طلاء لفترة محدّدة كي ترتاح، وعند وضعها عليكِ اختيار أنواع الطلاء التي تحتوي على مواد مغذيّة للأظافر.

استخدمي القطن عند نزع الطلاء وتجنب الفوط الخشنة الملمس.

- عدم قضم الأظافر: إذ إن قضم أظافرك سَيُسبِّب الكثير من الضرر؛ بسبب وجود اللُّعاب الذي يؤدي إلى جَعْلها ضعيفة.

- استخدام القفازات في حال استخدام المنظفات الكيميائية خاصة عند القيام بالأعمال المنزلية للمحافظة على أظافركِ من المواد الكميائية الموجودة في مواد التنظيف.

العمل على تقليم الأظافر باستمرار وبالصورة الصحيحة حيث يعمل التقليم على تعزيز نموّ أظافركِ وجَعلْها تبدو أكثر صحة من قبل، ومن الأفضل أن تُقلِّمي أظافركِ بخط مستقيم.

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- تَجنُّب استخدام جل الأكريليك: أي الطلاء الذي يستمر لأسبوعين لأنّ المواد الهلامية والأكريليك حتى وإن كان مَظهرها جميلاً؛ إلّا أنه يسبب ضرراً كبيراً لأظافركِ بسبب احتواء مسحوق الأكريليك على الكثير من المواد الكيميائية التي تُضعِف الأظافر وتُحْدِث خدوشاً فيها.

- القيام بترطيب اليدين والرجلين بما فيها الأظافر باستمرار من أجل المحافظة على ليونتها وعدم تكسّرها، ومن المفيد ايضاً ترطيب الأظافر بعد استخدام الماء. لأنّ جفاف أظافرك أمر يؤدي إلى تكسُّرها بسهولة.

دهن كل من اليدين والأظافر بزيت اللوز ثمّ لفها بفوطة دافئة لمدة ربع ساعة، مع تدليك الاظافر بعد ذلك والعمل على التخلّص من الزوائد الميتة، والقيام بغسل اليدين جيداً وتنشيفهما من الماء.

- من الخلطات المفيدة في تقوية الأظافر خلطة زيت الزيتون المكوّنة، ولتحضيرها يتم وضع كميّة قليلة من الخل وصفار بيضة، ومن ثمّ تُدهن الأظافر بها.

- استخدام عصير الليمون من أجل زيادة قوّة الأظافر وحمايتها من التقصّف والتكسّر.

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