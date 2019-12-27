حصاد 2019.. أبرز اتجاهات الأحذية النسائية خلال عام

محمد اسماعيل - القاهرة - على مدار العام، كان يطالعنا عالم الموضة كل يوم بما هو جديد ومُبهر، من حيث الألوان والتصاميم المختلفة، وبين كل هذا تبحث المرأة دومًا عن أحدث الصيحات التي يجعلها أكثر رقة وأنوثة، وتمنحها الأناقة والفخامة.

خلال السطور التالي، نستعرض لكم أبرز اتجاهات الموضة للأحذية خلال عام 2019، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية:

- البوت المطاطي

البوت المطاطي يعد قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية بفضل طابعه العملي؛ حيث إنه يعد الحذاء الأنسب في ظل الطقس الممطر والأرض المليئة ببرك المياه والوحل.

ويطل البوت المطاطي في خريف وشتاء 2019/2020 بمظهر فخم ليمنح المرأة إطلالة عصرية أنيقة؛ حيث يشتمل البوت المطاطي على أربطة أو نعل ضخم أو يزدان بحليات من القماش أو النيوبرين، ويأتي في الغالب بطول يصل إلى الكاحل.

- أحذية جلد التمساح

تتألق الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2019/2020 بمظهر جلد التمساح، إذ يزين هذا الموسم كلا من البوت وحذاء الباليرينا المسطح والحذاء ذي الكعب العالي وحذاء اللوفر بلا أربطة (Loafer).

والي جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والبني والرمادي يزهو جلد التمساح بألوان نابضة بالحياة كالوردي والأصفر ليُضفي لمسة جاذبية وبهجة على المظهر. ويكسو جلد التمساح كعب الحذاء أيضا لمزيد من الأناقة والفخامة.

- "الجيلي شوز"

يمثل "الجيلي شوز" “Jelly Shoes” نجم موضة الأحذية النسائية 2019؛ حيث تألقت به عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وAlexa Chung، وهو عبارة عن حذاء بلاستيكي يتألق بمظهر شفاف، ويمتاز بطابع خفيف ومريح للغاية بفضل التهوية الجيدة، التي يوفرها للأقدام، ما يجعله خيارا مثاليا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ويتحرر "الجيلي شوز" من الصورة الذهنية النمطية باعتباره موديلا مخصصا للشاطئ؛ حيث يطل هذا الموسم بمظهر أنيق وفخم يجعله مناسبا لأنشطة الحياة اليومية المختلفة أيضا.

- الكعوب الفنية

وازدانت الأحذية النسائية في صيف 2019 بكعوب فنية “Fancy Heels” تُضفي على الحذاء لمسة فخامة وتفرد؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Gucci وZara وMango وJacquemus وSaint Laurent وDolce & Gabban وGivenchy.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن كعوب الأحذية النسائية تتألق هذا الصيف بتصاميم متفردة وجريئة؛ حيث إنها تأتي مصنوعة من الخشب أو البلكسي جلاس وتتخذ أشكالا هندسية أو لوجو الشركات. وأضاف تومكينس أن بعض الكعوب تأتي مرصعة بالكريستال أو اللآليء، في حين تتألق بعض الموديلات بكعوب مختلفة الشكل.

- الحذاء "القفاز"

مثّل الحذاء القفاز (Glove Shoes) نجم موضة الأحذية النسائية؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Balagan و Everlane و Martiniano و Bottega Veneta و Aeyde.

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وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الحذاء القفاز هو حذاء باليرينا ذو قصّة مغلقة من أعلى وملتصقة بالقدم كالقفاز ليمنع احتكاك جلد الحذاء بجلد القدم، ما يحول دون ظهور البثور المؤلمة، مضيفة أن الحذاء القفاز يأتي مصنوعا من جلود فخمة ويشتمل على مقدمة مدببة على شكل حبة اللوز أو مقدمة مربعة الشكل ليمنح المرأة إطلالة أنيقة من ناحية وإحساسا بالراحة أثناء المشي.

وطلّ الحذاء القفاز بباقة واسعة من الألوان؛ فإلى جانب الألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض والبني والأزرق البحري يزهو الحذاء بألوان جذابة كالأحمر والوردي أو يكتسي بألوان هادئة كدرجات النيود.

- تسطع بالأصفر

سطعت الأحذية النسائية في الصيف باللون الأصفر لتشيع أجواء البهجة والانطلاق من ناحية وتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار من ناحية أخرى.

وأوضح خبير الموضة الألماني جيرد مولر تومكينس أن اللون الأصفر يزين هذا الموسم كل أشكال الأحذية كالحذاء ذي الكعب العالي والشبشب والصندل والحذاء الرياضي وحذاء الباليرينا المسطح. وأضاف تومكينس أن درجات الأصفر المطفأة تتمتع بطابع أكثر هدوءا مثل الأصفر بلون صفار البيض والأصفر بلون الكاري.

- باليرينا ماري جين

مثّل حذاء باليرينا ماري جين “Mary Jane Ballerina” نجم موضة الأحذية النسائية في الصيف 2019، وطلّ بمظهر حذاء ماري جين “Mary Jane” الأسطوري، الذي يعود إلى حقبة الستينيات؛ حيث إنه يزدان بإبزيم على مشط القدم، وبتصاميم عديدة؛ حيث تتألق موديلات بجلد لامع، بينما تزدان موديلات أخرى بمطبوعات الحيوانات كنقوش جلد النمر، في حين تأتي بعض الموديلات مرصعة باللآلئ لتضفي على المظهر لمسة فخامة وأبهة.

- الحذاء الرياضي

طلّ الحذاء الرياضي النسائي بنعل سميك “Chunky Sneaker” يكتسي بالأبيض العاجي أو بدرجات ترابية ليتحلى بلمسة رقة تخفف من طابعه الحاد، وتألق من خلال المزج بين الخامات أو التطعيمات اللونية المدمجة أو النقوش.

- الجاذبية عنوان الموضة

تألقت الأحذية بنقوش جريئة وكعوب فنية تخطف الأنظار، وازدانت هذا العام بمطبوعات الحيوانات (Animal Prints) الجريئة، مثل نقوش جلد الثعبان أو جلد النمر أو جلد الزبرا، لتمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة.

كما تتألق الأحذية بكعوب فنية (Arty Heels)؛ حيث يطل الكعب بشكل هندسي كالدائرة أو المُعيّن، ليحول الحذاء إلى تحفة فنية ويضفي على المظهر طابعا عصريا ينطق بالأناقة والفخامة.

- نقوش الزيبرا

زينت نقوش الزيبرا الأحذية النسائية في 2019؛ حيث تألقت بها عارضات الماركات العالمية مثل Chloé وAquazzura وFrancesco Russo.

وتعد استكمالا لموضة مطبوعات الحيوانات “Animal Print” الرائجة بقوة في الآونة الأخيرة؛ فبعد نقوش جلد الثعبان وجلد النمر جاء الدور الآن على جلد الحمار الوحشي.

ونقوش الزيبرا ذات اللونين الأبيض والأسود تتمتع بطابع جريء يمنح المرأة إطلالة متوحشة وشرسة؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية المظهر بالهدوء، فعلى سبيل المثال يمكن تنسيق حذاء مزدان بنقوش الزيبرا مع سروال جينز وقميص وبليزر للحصول على إطلالة هادئة.