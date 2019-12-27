"أعجب بها عبدالوهاب".. من هى عزيزة جلال العائدة من اعتزال دام 35 عاما؟

بأزياء محتشمة ونظارتها الطبية التي اشتهرت بارتدائها، عادت الفنانة عزيزة جلال إلى الغناء، بعد غياب دام لأكثر من 35 عاما، خلال مشاركتها بحفل ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة"، بالمملكة العربية السعودية.

خلال حفلها الأول عقب تخليها عن قرار الاعتزال، حثت "جلال"، الشباب على ضرورة الاستماع للأغاني القديمة التي تتميز بالألحان الطويلة والإيقاع الهادئ، قائلة: "غنيت هذه الأغاني وأنا عمري 20 سنة.. اللي في جيلي هيستمتع بها، لكن عايزين نقول للشباب اسمعونا عشان الماضي ما بيكون من غير حاضر ومستقبل، اسمعونا عشان نسمعكم".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن الفنانة العائدة من الاعتزال عزيزة جلال خلال الفقرات التالية

- ولدت في مدينة مكناس في المغرب، عام 1958 ميلاديا.

- بدأت مشوارها الفني في وطنها المغرب.

- احترفت الغناء في مصر، وأولى حفلاتها عقدت بالقاهرة في نادي الزمالك، بصحبة "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب، مؤكدة: "مصر فتحت لي دراعاتها واحتضنتني بمعنى الكلمة" خلال تصريحات إعلامية.

- أعلن "عبدالوهاب" عن رغبته في التلحين لها، لإعجابه بصوتها وأدائها للأغاني، حيث قال لها: "يا هانم أنت هانم وأنا مبسوط منك وأنا اتسلطنت وأنت سلطنتيني".

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- أصيبت بحمى شديدة عقب ولادتها بشهرين، ما أدى لمعاناتها من "الحول"، والذي أثر على ثقتها بنفسها سلبيا خلال مرحلة الطفولة، وسط تنمر أقرانها عليها.

- من أشهر أغاني عزيز جلال، خلال حقبة الثمانينيات، التي ذاع صيتها خلالها: "مستنياك"، و"هو الحب لعبة"، و"زي ما أنت"، و"من حقك تعاتبني".

- قررت اعتزال الفن في ثمانينيات القرن الماضي، تحديدا عام 1985، عقب زواجها، وتفضيلها التفرغ لحياتها الأسرية.

- تصدرت محركات البحث، عقب إعادة غنائها "مستنياك"، خلال استضافتها في برنامج "اللقاء من الصفر"، على شاشة "أم بي سي"، في مايو الماضي.