"متفكريش نفسك دكتورة".. متابعة تتهم مي عمر بالغرور.. والفنانة ترد

تلقت الفنانة مي عمر، تعليقا من إحدى متابعتها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، تتهمها بالغرور، وذلك بعدما نشرت الفنانة، مقطع فيديو لها أثناء ارتدائها فستان زفاف بلغ تكلفته 15 مليون دولار، في حفل عرض الأزياء الـ 100 في مصر، لمصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري.

وكتبت المتابعة للفنانة مي عمر: "وإيه الغرور ده فاكرة نفسك ملكة جمال الجمال أنتي أصلا دمك تقيل ومش مقبولة وبعدين أنتي ممثلة يعني بهلوانة بليتشو متفكريش نفسك دكتورة ولا مهندسة ولا أي حاجة محترمة بلا قرف".

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وردت مي عمر، بطريقة ساخرة على انتقاد الفتاة: "على فكرة البروفايل بتاعك صورة ممثلة"، كما قام الكثير من متابعي الفنانة الشابة بدعمها بتعليقاتهم الإيجابية: "أعداء النجاح أعوذ بالله"، "مي عسل وبلاش حقد"، "ياشيخة يلعن أبو الحقد"، "يا مي حبيبتي لا تردي على الحساد".

وكانت الفنانة مي عمر، ارتدت فستان الزفاف، المرصع بالألماس، والتي تصل تكلفته إلى 15 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 240 مليون جنيه، خلال حفل عرض الأزياء الـ 100 في مصر، لمصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، الذي أقيم قبل أيام قليلة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.