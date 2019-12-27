الامارات | للشفاء من «الشخير».. استشارية أنف وأذن تنصح بطريقة بسيطة

شكرا لقرائتكم خبر عن للشفاء من «الشخير».. استشارية أنف وأذن تنصح بطريقة بسيطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرّفت كبيرة استشاريي الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة وجراحة الروبوت في مستشفى إندرابراستا أبولو في دبي، الدكتورة كالبانا ناجبال، توقف التنفس أثناء النوم، الذي يعرف باسم «الشخير»، بأنه عبارة عن اضطراب شائع يحدث أثناء النوم؛ إذ يتوقف التنفس مرات متتالية عدة أثناء النوم بسبب انسداد مجرى الهواء، ما يضطر الشخص للاستيقاظ ليلتقط أنفاسه.

وأضافت أنه لا يوجد سبب واضح يبين لماذا يصاب الشخص بحالة توقف التنفس أثناء النوم، إلا أن هناك محفزات تزيد من احتمالية الإصابة مثل السمنة؛ فهناك علاقة وثيقة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم ومخاطر الإصابة باضطراب توقف التنفس أثناء النوم.

وأكدت ناجبال أن العمليات الجراحية الآلية أتاحت طريقة جديدة وسهلة لمرضى توقف التنفس أثناء النوم؛ إذ تتيح الشفاء السريع، وخفض نسبة حدوث الالتهابات، بالإضافة لكونها جراحة غير مؤلمة تقريباً، ولا تترك أي ندبة، مع فقدان منخفض للدم، ونتائج تجميلية رائعة، وتحسين الوظيفة المناعية للجسم بعد الجراحة.

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ويعد النعاس أثناء النهار والشخير العالي والنوم المضطرب المتقطع، من أشهر أعراض الإصابة بحالة توقف التنفس أثناء النوم، علماً بأن الذكور أكثر عرضة من النساء للإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم؛ إذ يصيب 20٪ من النساء و35٪ من الذكور.

وفي حال ترك الحالة دون تشخيص ودون علاج أو تم تجاهل تلك الأعراض لفترة طويلة، فإن حالة توقف التنفس أثناء النوم تؤثر على المريض بطرق عدة، مثل: انخفاض جودة الحياة، والإصابة بمرض السكري، والعجز وارتفاع ضغط الدم، والشعور بالتعب، والسكتة الدماغية، والسكتة القلبية، واضطرابات الذاكرة، وغيرها من الآثار المترتبة على انخفاض الأوكسجين، وعدم حصول الشخص على عدد ساعات نوم ذات جودة.