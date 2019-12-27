أحدث صيحات خواتم خطوبة ماسية لعروس 2020

القاهرة – لايف ستايل
خاتم الزفاف لا يُعتبر نوعاً من الحُلي والمجوهرات فقط، بل يُعبّر عن رابط مميّز بين الشريكين.
لأوقاتك المميزة والجميلة، لا بد وأن تختاري مجوهرات مليئة بالشغف والحب وما الذي قد يكون أفضل من الماس الذي يعبر عن الحب الأبدي الذي يدوم دائماً. وبعد الماس يأتيك حجر الياقوت الساحر الذي ينبض دفئاً ويأسر القلوب، من هنا خصتك الدور العالمية بتصاميم فريدة من نوعها ون عقود وأساور وخواتم ملفتة وعلى رأسهم دار كارتييهCartier وبولغاريBvlgari وشانيلChanel وشوميهChaumet وديور فاين جولوري DIOR FINE JEWELLERY وغيرهم كثر
خواتم خطوبة تأسر القلوب
للأيام الأكثر تأثيراً في حياتك، كيوم الخطوبة أو الزواج، اخترنا لك باقة مميزة من التصاميم الساحرة المصنوعة من الذهب الأبيض والمزينة بأحجار الماس والسوليتير الفاخرة. هذه التصاميم تأتي بتوقيع دور عالمية فاخرة، أمثال تيفاني أند كو. Tiffany & CO. ومعوضMouawad وغرافGraff وميسيكاMessika وغيرهم كثر...
4 معايير لاختيار الماس بعناية
عند شراء خاتم الزواج أو الخطوبة، يجب مراعاة المعايير الأربعة التي تشكّل الماس ذا النوعيّة الجيّدة:
- القَطع المحترف Cut، وهو يتمثّل في عمق وعرض وتساوي سطح الحجر. وكلّما كان الحجر محكوكاً بشكل جيّد، ساعده ذلك على عكس البريق أكثر.
- الوزن، ويُكال بالقيراط Carat. وكلّما زاد وزن الحجر، ارتفع ثمنه.
- النقاوة Clarity، وتعكس جودة الحجر وخلوّه من الشوائب.
- اللون Color، إذا مال إلى الأصفر، خفّف ذلك من قيمة حجر الماس.
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