ثلاث صيحات مكياج براقة ومبهرة لحفل نهاية العام

يعد حفل نهاية العام الوقت المثالي للخروج عن المألوف واعتماد صيحات مكياج عصرية وجذابة تلفت الأنظار إليك وتمنحك مظهراً احتفالياً فخماً. من هنا، نرصد لك في هذا المقال ثلاث صيحات مكياج براقة ومبهرة، ستكون الخيار الأفضل لك في هذه المناسبة، فاطلعي عليها واختاري من بينها ما يعجبك.

الروج الغليتر المونوكروم

تستمر موضة مكياج المونوكروم رائجة جداً لهذا الشتاء، والأمر نفسه ينطبق على الغليتر. لذلك، يشكل أحمر الشفاه الغليتر المونوكروم خياراً رائعاً للأعياد والاحتفالات المميزة، حيث يجعل الشفاه بارزة وأكبر حجماً، فيزيدك أنوثة وجاذبية. قومي أولاً، بتحديد شفاهك بقلم تحديد الشفاه الزهري الداكن، من ثم املئي شفتيك بأحمر الشفاه الزهري الأفتح. بعدها، طبقي ملمع الشفاه الغليتر. وهكذا تحصلين على مكياج شفاه غليتر مونوكروم أنيق ويدوم طويلاً. ننصحك باستخدام Plumpline Lip Liner In Scandalous، و Blur Lux Lipstick In All Time، وLip Plumping Transforming Top Coat In Celestial.

المناكير الفرنسي الغليتر المات

إنها أحدث طريقة لتزيين الأظافر والحصول على إطلالة عصرية مبهرة في حفل نهاية العام، فهي ستخرجك من كل ما هو مألوف. وللحصول على أظافر فرنش غليتر بلمسة مات جذابة. قومي بتطبيق المناكير الغليتر من علامة Essie على كامل الأظافر. من ثم، قومي بوضع طبقة من Complete Salon Manicure in You Glow Girl من علامة Sally Hansen، على مقدمة الأظافر. بعدها، ضعي طبقة من المناكير الشفاف المات Matte Top Coat من O.P.I وانتظري قليلاً الى أن تجف أظافرك، والنتيجة ستبهرك بالتأكيد.

مكياج العيون الجليدي

يعد مكياج العيون الجليدي إحدى أجدد صيحات المكياج لهذا الشتاء، ويبدو من اسمه أنها صُمم ليضيء إطلالة المرأة في الأجواء الباردة ويمنحها لمسة في غاية الجمال والتميز. ولتطبيقه، أنت بحاجة الى ظلال العيون الفضية اللامعة، ومجموعة أقلام مؤلفة من ثلاثة ألوان، هي الفضي والأبيض والأسود. قومي أولاً بتطبيق الظلال الفضية فوق كامل الرمش العلوي، من ثم، استخدمي القلم الفضي والأبيض لتحديد زاوية العين ومنبت الرموش، بأسلوب السموكي الناعم، على أن تحددي داخل العين بقلم الكحل الأسود. على أن تمزجيها بحرفية للحصول على مكياج عيوني مثالي. ننصحك باستخدام Gift & Glam Collectors Se من Tarte و 24/7 Glide-On Eye Pencil in Cuff و24/7 Glide-On Eye Pencil in Uzi و24/7 Glide-On Eye Pencil in Yeyo من urban Decay.

