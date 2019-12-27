اللون الأصفر موضة فساتين خطوبة 2020

خلال السنوات الأخيرة، بدأت الأنظار تتجه إلى ألوان مميزة وحيوية يمكن ارتداؤها في حفل الخطوبة، لتتفرد العروس بإطلالة غير متوقعة في هذا اليوم المميز.

ويعد اللون الأصفر من أبرز ألوان الموضة لعامي 2019 و2020، ولذلك تحرص كثير من النجمات على ارتداء فساتين باللون الأصفر، والتي يمكن أن تلهمك بإطلالة جذابة في يوم الخطوبة.

فستان نانسي عجرم

لفتت نانسي عجرم الأنظار مؤخراً بفستان باللون الأصفر من توقيع المصمم اللبناني ايلي صعب Elie Saab.

الفستان بتصميم ناعم وقماش انسيابي، وهو بأكمام واسعة مع تموجات ناعمة في أطرافها، وبقبّة V وتنورة تتسع تدريجياً من أسفل.

فساتين بلقيس فتحي

يعتبر اللون الأصفر من أبرز ألوان الفساتين المفضلة للنجمة بلقيس فتحي.

وقد ظهرت بلقيس بفستان أصفر ناعم وبقصّة محتشمة تناسب العروس المحجبة، وهو بقماش شيفون انسيابي وأكمام واسعة.

كما ارتدت فستان آخر باللون الأصفر بحمّالات عريضة وتنورة A Line.

فساتين نجوى كرم

أحببنا الإطلالة التي تجمع بين العصرية والمرح لنجوى كرم، حيث ارتدت كنزة قصيرة باللون الأبيض مع تنورة منفوشة باللون الأصفر.

كما ظهرت نجوى بفستان أصفر ضيق وبأكمام طويلة بصيحة الجرس، ومزين بالريش الأسود على الخصر.

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فستان ميريام فارس

أيضاً اختارت ميريام فارس فستان أصفر عصري بحمّالات وبقصّة تبرز الخصر النحيل مع تنورة منفوشة ومزينة بنقاط البولكا.

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