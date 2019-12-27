دبل خطوبة مزينة بالألماس لمزيد من الفخامة والسحر

ازدادت متطلبات العروس مع مرور الزمن واختلاف العادات والتقاليد، وظهور تقاليد جديدة بين زينة زفاف وحفل توديع عزوبية وغيرها، وكان أهمها التركيز على اختيار خاتم الزفاف بدقّة شديدة .

اليوم نطلعكِ على أجمل خواتم خطوبة زفاف ومرصعة بالماس لمزيد من الفخامة والسحر.

وعادةً ما تبحث العروس عن خاتم خطوبة بتصميم مبهر واستثنائي، وخاصةً العروس العربية التي تميل للطابع الفخم فيما يتعلق بإطلالتها.

ولذلك نطلعك على أحدث موديلات خواتم خطوبة مرصعة بالألماس الذي يمنحها فخامة وسحر لا يضاهى.

خواتم الماس وردي

صيحة مميزة وتضيف للعروس لمسة أنثوية حالمة، وهي خواتم الخطوبة المرصعة بالألماس الوردي.

حيث برزت العديد من التصاميم التي تتناغم مع الخواتم المصنوعة من الذهب الوري مثل خواتم دي بيرز وغراف.



خواتم خطوبة بالألماس الأصفر

أيضاً قدمت العديد من الماركات خواتم خطوبة مستوحاة من ضوء الشمس وسطوعها، والتي تعد خياراً مثالياً للعروس، حيث تربط بين سطوع الشمس وبداية حياة جديدة مع الشريك.

وأبدعت ماركة تيفاني آندكو خواتم مرصعة بالألماس الأصفر فضلاً عن خواتم غراف.



خواتم خطوبة بأكثر من فص ألماس

كذلك ظهرت بعض موديلات خواتم الخطوبة التي تجمع بين أكثر من فص ألماس في تصميم واحد وبأحجام متعددة.

ويمكن أن يكون الخاتم بفص ألماس كبير يتوسطه ويحيطه فصوص ألماس صغيرة.

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خواتم خطوبة بفصوص ألماس متحركة

من الصيحات العصرية والمرحة التي تفردت بها ماركة شوبارد Chopard الالماس المرحة Happy Diamonds التي تتحرك فيها فصوص الألماس.



خواتم خطوبة بفصوص ألماس وأحجار كريمة ملونة

تناغمت الأحجار الكريمة مع فصوص الألماس في تصاميم تخطف الأنفاس من أشهر علامات المجوهرات.

حيث يتوسط الخاتم حجر ملون مثل الزمرد الأخضر أو الياقوت الأزرق وغيره، وتظهر فصوص الألماس الأبيض من حوله لتزيد من سحره وفخامته.

بعدما تعرفتي على أحدث صيحات خواتم الخطوبة الماسية، يمكنك أن تختاري التصميم الأنسب لذوقك والذي يمنحك إطلالة أخاذة طوال العمر.

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