إختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم

إعتمدي الأيلينر الأسود لإبراز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم. أضيفي الفاوندايشين الذي يناسبك لتوحيد لون وجهك وكوني الأجمل بين رفيقاتك.

عتمدي أسلوب المكياج الفرنسي الذي يرتكز على ظلال باللون الأخضر الملفت. إضافة إلى ذلك، إختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر وطبّقي الفاوندايشين الذي يناسب نوع بشرتك للحصول على إطلالة مميزة في جميع المناسبات.

إعتمدي المكياج الفرنسي مع أسلوب عيون القطة الذي يبرز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود. يعطيك هذه المكياج لوك ناعم وطبيعي في إطلالاتك اليومية والمناسبات.

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