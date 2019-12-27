القاهرة – لايف ستايل
إعتمدي الأيلينر الأسود لإبراز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم. أضيفي الفاوندايشين الذي يناسبك لتوحيد لون وجهك وكوني الأجمل بين رفيقاتك.
عتمدي أسلوب المكياج الفرنسي الذي يرتكز على ظلال باللون الأخضر الملفت. إضافة إلى ذلك، إختاري أحمر الشفاه باللون الأحمر وطبّقي الفاوندايشين الذي يناسب نوع بشرتك للحصول على إطلالة مميزة في جميع المناسبات.
إعتمدي المكياج الفرنسي مع أسلوب عيون القطة الذي يبرز جمال عينيك واختاري أحمر الشفاه باللون النيود. يعطيك هذه المكياج لوك ناعم وطبيعي في إطلالاتك اليومية والمناسبات.
قد يهمك ايضاً:
أفضل أحمر شفاه باللون الأحمر بحسب خبراء التجميل
أحمر الشفاه الغليتر مثالي لحفلة نهاية العام.
كانت هذه تفاصيل خبر إختاري أحمر الشفاه باللون النيود كي تحصلي على مكياج فرنسي ناعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.