صيحة أظافر اللؤلؤ بدرجات النود الناعمة

أظافر اللؤلؤ تعتمد أكثر من شكل أنيق ومميز يمنح أظافركِ مظهرًا أنثويًّا جذابًا، يمكنكِ تجربتها بـ طريقة الأمبري اللامعة، أو تنسيق أحجار اللؤلؤ بأحجامه المختلفة مع لون الأظافر النود.

وإليكِ أكثر من طريقة لاعتماد هذه الصيحة الجذابة لأظافر اللؤلؤ.



أظافر اللؤلؤ الميتاليك

حجر اللؤلؤ بطبيعته حجر لامع، ويمكن أن تستلهمي فكرة عمل لون مناكير بالطريقة نفسها، باختيار ألوان المناكير اللؤلؤية، وللمسات أكثر غير تقليدية، جربي الألوان الروز والنود، وسوف تعتمدين أكثر من طبقة لامعة شفافة، لكي تحصلي على ملمس اللؤلؤ الناعم نفسه.



أظافر اللؤلؤ مع لمسات الأومبري

يمكنكِ اعتماد الطريقة السابقة نفسها، ولكن بتدرج بسيط في الألوان، مع درجات الأوف وايت والبيج والروز، أو تكتفي بدرجات الأبيض المتدرح إلى الأوف وايت والكريمي، للمسة متناغمة مناسبة لكل ألوان البشرة.



أظافر اللؤلؤ بتنسيق الحجر مع المناكير المات

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المناكير المات يناسب هذا الشتاء بقوة، طبقيه بألوان النود، وأضيفي لمسة من أحجار اللؤلؤ على أظافرِك، ويفضل أن تكتفي بإصبع واحد فقط، لمظهر أكثر بساطة.



أظافر اللؤلؤ مع رسومات وتنسيقات مختلفة

طبقي أحجار اللؤلؤ الصغيرة الحجم على الأظافر والأصابع أيضًا، للمسة مبهجة ولافتة للأنظار، ويمكنكِ كذلك استخدام الأحجار الشفافة مع المناكير الأبيض، ليعكس جمال لون المناكير.

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