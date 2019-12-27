وصفات طبيعية من زبدة الشيا للشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - دخلت زبدة الشيا عالم التجميل بفضل ما تحتويه من عناصر مغذّية ومرطّبة، حتى باتت من أبرز المكوّنات التي تستخدم في مجال العناية بالشعر تحديداً. فبفضل غناها بالأحماض الدهنية والفيتامينات، وخصائصها المضادة للالتهابات، شكّلت زبدة الشيا أحد مكوّنات الأقنعة المستخدمة في معالجة مشاكل فروة الرأس والشعر، وتحديداً الشعر الجاف.



في ما يأتي أبرز الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل من زبدة الشيا لمعالجة جفاف الشعر.



ماسك زبدة الشيا وزيت الزيتون

ماسك زبدة الشيا وزيت الزيتون



المكوّنات:



• ملعقتين من زبدة الشيا

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

• بضع قطرات من زيت اللافندر



طريقة التحضير:



1. ذوّبي زبدة الشيا على حرارة الماء وأضيفي إليها زيت الزيتون وزيت اللافندر واخلطيهما جيداً

2. وزعي المزيج على شعر نظيف ومبلّل واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة

3. اغسلي شعرك بالماء الفاتر والصابون البلدي أو باستخدام شامبو ذات تركيبة ناعمة وخالية من المواد الكيميائية الكبريت

4. كرّري العملية مرة كل عشرة أيام

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ماسك زبدة الشيا والأفوكادو

ماسك زبدة الشيا والأفوكادو



المكونات:

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حبة أفوكادو طازجة

• نصف كوب من زبدة الشيا

• ربع فنجان من خل التفاح



طريقة التحضير:

1. اهرسي حبة الأفوكادو جيداً وذوّبي زبدة الشيا على حرارة الماء وامزجيهما معاً، ثم أضيفي خل التفاح إلى المزيج

2. وزّعي المزيج على شعر نظيف ومبلّل وأشبعيه من الجذور حتى الأطراف

3. اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة كاملة

4. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة

5. يمكنك تكرار العملية مرة واحدة في الأسبوع

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ماسك زبدة الشيا والعسل

ماسك زبدة الشيا والعسل



المكوّنات:



• ملعقتان من زبدة الشيا

• ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

• ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الأرغان



طريقة التحضير

1. ذوّبي زبدة الشيا على حرارة الماء وأضيفي إليها العسل وزيت جوز الهند واخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس

2. وزعي المزيج على شعر نظيف ومبلّل مع إشباع أطراف الشعر المقصّفة

3. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة

4. اغسلي الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة

5. كرّري العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع

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