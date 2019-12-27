كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - تسريحات الشعر القصير، تعتبر من أكثر تسريحات الشعر أناقة ولفتاً للأنظار. فهي تجمع بين الجرأة والعصرية، كما أنها تجعل الشعر يبدو أكثر كثافة إذا ما تم تنفيذها بشكل متقن.



إليك أفضل تسريحات شعر كاري لهذا العام، يمكنك أن تختاري منها ما يناسب شعرك القصير.



1. تسريحة شعر كاري جانبية

تسريحة شعر كاري جانبية



تعتمد هذه التسريحة على تقسيم الشعر إلى قسمين غير متساويين بحيث يكون جانباً من الشعر أكثر كثافة من الآخر. تزيد هذه التسريحة من كثافة الشعر خاصة من الأمام، كما أنها تجعل الملامح تبدو أكثر شباباً. وهي من التسريحات البسيطة والسهلة، التي يمكنك تطبيقها دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالون تزيين الشعر.



2. تسريحة شعر كاري مطبّقة

تسريحة شعر كاري مطبّقة



هي عبارة عن خصل متطابقة تزيّن الشعر القصير وهي تناسب صاحبات الشعر الخفيف اللواتي يعانين من فراغات أو من خصلات رقيقة. تمنح الطبقات حجماً لافتاً لشعرك وتجعله يبدو حيوياً وكثيفاً.

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3. تسريحة شعر كاري ناعم

تسريحة شعر كاري ناعم



هي تسريحة بسيطة وناعمة، تزيد من أنوثة ملامح السيدة. كل ما تحتاجين إليه هو تمليس الشعر وتقسيمه إلى نصفين متساويين مع خصلات جانبية تغطّي جزءاً من الوجه مع ترك الجبين مكشوفاً.

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4. تسريحة شعر كاري مع غرّة قصيرة

تسريحة شعر كاري مع غرّة قصيرة



هي تسريحة فرنسية بامتياز. الشعر قصير من الخلف مع خصلات جانبية طويلة ومدبّبة تغطّي جزءاً من الوجه. أما الغرّة فقصيرة تغطيّ الجبين.

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5. تسريحة شعر كاري بأسلوب فوضوي

تسريحة شعر كاري بأسلوب فوضوي



بينما يزيد الشعر المالس من أنوثة ملامحك، تأتي الخصلات المتحرّرة والتي تغطّي جزءاً من وجهك لتمنح ملامحك مظهراً شاباً وحيوياً. بإمكانك أن تعتمدي هذه التسريحة في مختلف الأوقات فهي عفويّة وأنيقة في الوقت نفسه. كما أنها تناسب مختلف أشكال الوجه.



6. تسريحة شعر كاري غير متماثلة

تسريحة شعر كاري غير متماثلة



أو ما بالـAsymmetrical Haircut. وهي تسريحة برزت في الآونة الأخيرة على مختلف أطوال الشعر، تضفي حيويّة على ملامح الوجه وتزيد من كثافة الشعر، كما أنها تمنحك إطلالة جريئة وناعمة في الوقت نفسه.

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