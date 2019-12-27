اختاري عطراً يناسب شخصيتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - مع اقتراب موسم الاحتفالات يسارع كثيرون إلى ابتياع الهدايا لتقديمها للأحباء. ويعتبر العطر من أكثر الهدايا التي تحصل عليها السيدة في مثل هذه المناسبات. ولأن اختيار العطر يجب أن يراعي شخصية السيدة وذوقها، نضع أمامك هذا الدليل الذي سيساعدك في اختيار العطر المناسب.

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1. للمرأة الجريئة : عطر YSL Libre

عطر YSL Libre



قدّمت الدار الفرنسية عطرها الجديد بتركيبة دافئة وأنثوية، تجمع بين خلاصة عطر اليوسفي والخزامى وزهر البرتقال المر، وبين مكوّنات حسيّة من الفانيليا وأخشاب الأرز والعنبر والمسك.



2. للمرأة الكلاسيكية: عطر Donna Karen Cashmere Mist

عطر Donna Karen Cashmere Mist



هو عطر زهري- خشبي قدّمته دار دونا كارن لكي سيدة تميل إلى الأسلوب الكلاسيكي في شخصيتها. يتألف من مقدمة من عطر البرغاموت وقلب غنيّ بخلاصة زنابق الوادي والياسمين وجلد الغزال. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والعنبر والمسك والفانيليا.



3. للمرأة الهادئة: عطر Victor&Rolf Flowerbomb

عطر Victor&Rolf Flowerbomb



يناسب هذا العطر بتركيبته الشرقية- الزهرية، شخصية المرأة الهادئة والمسالمة. يأتي بمقدمة من عطر البرغاموت والشاي ونبات الأوثامنتوس، وبقلب غنيّ برائحة الياسمين وزهرة البرتقال الأفريقي والفريزيا والأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكوّن من المسك والباتشولي.

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4. للمرأة الودودة: عطر Prada Candy

عطر Prada Candy



يتميّز هذا العطر برائحته المنعشة والحسيّة في الوقت نفسه. يتألف من مزيج من رائحة المسك والبلنسية الدافئة، ومن روائح البنزوين والكراميل الحلو.



5. للمرأة العاطفية: عطر Tom Ford Velvet Orchid

عطر Tom Ford Velvet Orchid



هو عطر شرقي- زهري، يأتي بمقدمة غنية برائحة البرغاموت واليوسفي والعسل، في حين يفوح من قلبه عطر الياسمين وزيت الورد والأوركيد الأسود وبراعم البرتقال والنرجس. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والفانيليا كمكوّنين أساسيين.



6. للمرأة المشاكسة: عطر Cartier Baiser Volé

عطر Cartier Baiser Volé



هو من أشهر العطور الزهرية التي قدّمته دار كارتييه. يتألف من مقدمة من رائحة الزنبق والحمضيات، ومن قلب تفوح منه روائح الزنبق. أما قاعدة العطر فتتكوّن من الزنبق الأخضر وروائح عشبية منعشة.

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