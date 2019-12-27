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اختاري عطراً يناسب شخصيتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - مع اقتراب موسم الاحتفالات يسارع كثيرون إلى ابتياع الهدايا لتقديمها للأحباء. ويعتبر العطر من أكثر الهدايا التي تحصل عليها السيدة في مثل هذه المناسبات. ولأن اختيار العطر يجب أن يراعي شخصية السيدة وذوقها، نضع أمامك هذا الدليل الذي سيساعدك في اختيار العطر المناسب.

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1. للمرأة الجريئة : عطر YSL Libre

عطر YSL Libre
عطر YSL Libre


قدّمت الدار الفرنسية عطرها الجديد بتركيبة دافئة وأنثوية، تجمع بين خلاصة عطر اليوسفي والخزامى وزهر البرتقال المر، وبين مكوّنات حسيّة من الفانيليا وأخشاب الأرز والعنبر والمسك.


2. للمرأة الكلاسيكية: عطر Donna Karen Cashmere Mist

عطر Donna Karen Cashmere Mist
عطر Donna Karen Cashmere Mist


هو عطر زهري- خشبي قدّمته دار دونا كارن لكي سيدة تميل إلى الأسلوب الكلاسيكي في شخصيتها. يتألف من مقدمة من عطر البرغاموت وقلب غنيّ بخلاصة زنابق الوادي والياسمين وجلد الغزال. أما قاعدة العطر فتتكوّن من خشب الصندل والعنبر والمسك والفانيليا.


3. للمرأة الهادئة: عطر Victor&Rolf Flowerbomb

عطر Victor&Rolf Flowerbomb
عطر Victor&Rolf Flowerbomb


يناسب هذا العطر بتركيبته الشرقية- الزهرية، شخصية المرأة الهادئة والمسالمة. يأتي بمقدمة من عطر البرغاموت والشاي ونبات الأوثامنتوس، وبقلب غنيّ برائحة الياسمين وزهرة البرتقال الأفريقي والفريزيا والأوركيد. أما قاعدة العطر فتتكوّن من المسك والباتشولي.

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4. للمرأة الودودة: عطر Prada Candy

عطر Prada Candy
عطر Prada Candy


يتميّز هذا العطر برائحته المنعشة والحسيّة في الوقت نفسه. يتألف من مزيج من رائحة المسك والبلنسية الدافئة، ومن روائح البنزوين والكراميل الحلو.


5. للمرأة العاطفية: عطر Tom Ford Velvet Orchid

عطر Tom Ford Velvet Orchid
عطر Tom Ford Velvet Orchid


هو عطر شرقي- زهري، يأتي بمقدمة غنية برائحة البرغاموت واليوسفي والعسل، في حين يفوح من قلبه عطر الياسمين وزيت الورد والأوركيد الأسود وبراعم البرتقال والنرجس. أما قاعدة العطر فتتكون من خشب الصندل والفانيليا كمكوّنين أساسيين.


6. للمرأة المشاكسة: عطر Cartier Baiser Volé

عطر Cartier Baiser Volé
عطر Cartier Baiser Volé


هو من أشهر العطور الزهرية التي قدّمته دار كارتييه. يتألف من مقدمة من رائحة الزنبق والحمضيات، ومن قلب تفوح منه روائح الزنبق. أما قاعدة العطر فتتكوّن من الزنبق الأخضر وروائح عشبية منعشة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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