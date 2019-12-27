خلطات طبيعية للشعر الجاف في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - يُصاب الشعر خلال فصل الشتاء بحالة من الجفاف القصوى نتيجة تعرّضه للكثير من العوامل المضرّة بصحّته كالهواء البارد والأمطار ومجفّفات الشعر والتغيّرات الحرارية بين البرد والدفء... وغيرها.



في ما يأتي بعض الخلطات الطبيعية التي يسهل تحضيرها في المنزل والتي تساعد في حماية شعرك من الجفاف وتمنحه النضارة والملمس الناعم.



1. ماسك العسل والبيض

ماسك العسل والبيض



يحتوي العسل على نسب عالية من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تغذي الشعر وتحميه من التساقط، أما البيض فيساعد في ترطيبه وحمايته من التقصّف بفضل احتوائه على نسبة عالية من الدهون.

المكوّنات:

- صفار بيضة واحدة

- ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند





طريقة التحضير:

1. استخدمي الخلاط الكهربائي أو اليدوي لمزج صفار البيض مع العسل، ثم أضيفي زيت جوز الهند مع التحريك المستمر

2. ضعي المزيج على شعرك المبلّل واتركيه منقوعاً لمدة ساعة كاملة

3. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والشامبو ذات التركيبة الناعمة

4. كرّري العملية مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب حاجة الشعر

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2. ماسك الصبّار وزيت الزيتون

ماسك الصبّار وزيت الزيتون



يتألف الصبّار من 95% من الماء الأمر الذي يجعله علاجاً فعّالاً لحالات الجفاف سواء جفاف الجلد أو الشعر. أما زيت الزيتون فهو غنيّ بالمكوّنات المغذية التي تساعد في نموّ الشعر بشكل صحيّ وترطيبه.

المكوّنات:

- فنجان واحد من زيت الزيتون

- فنجان واحد من جل الصبّار

- صفار بيضتين



طريقة التحضير:

1. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي واتركيها تمتزج حتى تحصلي على خليط متجانس

2. وزّعي المزجي على شعرك بالتساوي من الجذور حتى الأطراف

3. اتركي الشعر منقوعاً لمدة ساعة مع تغطيته بواسطة قبعة بلاستيكية

4. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة

5. كرّري العملية مرة في الأسبوع

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3. ماسك الموز والعسل

ماسك الموز والعسل



يحتوي الموز على العديد من الفيتامينات المغذية للشعر منها البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والفيتامين B6.

المكوّنات:

- حبة موز واحدة

- نصف فنجان من العسل الطبيعي

- فنجان من زيت الزيتون أو زيت اللافندر



طريقة التحضير:

1. اهرسي الموز وأضيفي إليه كمية العسل وزيت الزيتون واخلطي المكوّنات حتى تحصلي على مزيج متجانس

2. ضعي المزيج على شعرك المبلّل واتركيه منقوعاً لمدة نصف ساعة

3. اغسلي شعرك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة

4. كرّري العملية مرة في الأسبوع

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