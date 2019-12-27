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أجمل فساتين الفنانة الاماراتية احلام

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - مؤخراً، ظهرت الملكة أحلام بجسد رشيق بعد خسارة وزنها فبدت أصغر سناً، فتألقت هذا العام بأجمل الإطلالات الملفتة من أهم المصممين العالميين.

إطلالة سوداء أنيقة
إطلالة سوداء أنيقة


في حصاد العام نستعرض أجمل إطلالات الملكة أحلام 2019

في احدى اطلالتها اختارت أحلام فستان من اللون الزهري وقماش الساتان من تصميم الكسندر ماكسويل.

فستان بنفسجي من تصميم زهير مراد
فستان بنفسجي من تصميم زهير مراد

كذلك ظهرت في احدى صورها على انستقرام مؤخراً بفستان أسود في غاية الأناقة غلية بروش من جادور.


أما الإطلالة الأكثر أناقة لأحلام فهي فستانها البنفسجي المصمم من زهير مراد العالمي.

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