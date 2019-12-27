أفكار أزياء سواريه لموسم العطلات من نانسي عجرم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - شاهدنا نانسي عجرم مؤخرًا في عدد من الاطلالات الرسمية في أزياء سواريه اعتمدتها لحفلاتها على المسرح ولمختلف المناسبات، وكعادة نانسي فقد تميزت اطلالاتها باللمسات الأنثوية الجذابة، وقد لاحظنا أنها في الفترة الماضية كانت ميالة لاختيار الأقمشة البراقة بألوانها المختلفة، مثل الذهبي والفضي والأحمر والأزرق غيرها، وهذه التصميمات من الممكن أن تكون خيارات مثالية لسهرات رأس السنة وموسم العطلات، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تناسبكِ.



بلاي سوت ذهبي تألقت به نانسي عجرم مؤخرًا:

اطلالة براقة في بلاي سوت ذهبي اعتمدتها نانسي عجرم





شاهدنا نانسي عجرم مؤخرًا وقد نسقت لوك شبابيًّا مميزًا في بلايت سوت playsuit من الترتر البراق باللون الذهبي، أكمامه طويلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ذهبية ناعمة.

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نانسي عجرم في جمبسوت أبيض براق:

جمبسوت باللون الفضي البراق اعتمدته نانسي عجرم



نانسي عجرم ميالة مؤخرًا لاعتماد الاطلالات ذات الطابع العصري، مثل هذا الجمبسوت باللون الأبيض والمطرز بحبات الترتر البراق، الذي اختارته لإحدى المناسبات بتصمميه الناعم الذي ناسبها وناسب قوامها، وقد اختارت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.





فستان بكتف واحدة من الترتر البراق اعتمدته نانسي عجرم:

فستان براق من الكسندر فوتييه تألقت به نانسي عجرم





اطلالة مميزة لـ نانسي عجرم على المسرح بدت فيه جذابة ولافتة، وقد اختارت فستان سهرة ماكسي من الترتر البراق باللون البنفسجي من الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier بقصة الكتف الواحدة، وله فتحة طويلة على الساق وقد نسقت معه سوارًا ماسيًّا لافتًا.

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اطلالة مثالية لسهرة رأس السنة من نانسي عجرم:

بلاي سوت من ايلي صعب باللونين الفضي والذهبي اعتمدته نانسي عجرم



شاهدنا نانسي عجرم منذ فترة قصيرة في اطلالة مميزة مستوحاة من السبعينيات اختارتها من إيلي صعب Elie Saab وهذه الاطلالة مثالية لمناسبات نهاية العام وحفلات رأس السنة، وهي بلاي سوت باللونين الذهبي والفضي، أكمام طويلة ومزين بالربطات عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ.



شاهدي أبرز اطلالات نانسي عجرم في أزياء سورايه براقة، واستوحي منها الاطلالة التي تناسبكِ لتتألقي في مناسبات نهاية العام وحفلات رأس السنة.

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