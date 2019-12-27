كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - قصيرات القامة يناسبهن تصاميم محددة من موديلات العبايات، والتي تعتمد في أسلوبها على أن تبرز قامة الصبية وتجعلها تبدو أطول، وتركز الكثير من ماركات العبايات على تلك النقطة، بحيث تناسب تصاميمها كل الصبايا.

وهُنا قد اخترنا لكِ مجموعة من أحدث موديلات عبايات شتاء 2020 لقصيرات القامة اعتمدي منها الأقرب لذوقكِ، والمناسب لكِ.

العبايات مع الألوان المحايدة

العبايات مع الألوان المحايدة





الأفضل عند اختيار تصاميم العبايات، أن تركزي أكثر على الموديلات بالألوان المحايدة، وتبتعدي قليلا عن المزركشة وكثيرة التطريزات، مثل العبايات البسيطة باللون الأسود، وتنسقي معها الكعب العالي، وحجاب محايد باللون الأبيض أو الأسود.

تابعي المزيد: أبرز صيحات عبايات وقفاطين ماركات موضة 2020





العبايات مع الخطوط المائلة والطولية

العبايات مع الخطوط المائلة والطولية





خطوط الطول بشكل عام تمنح الفتيات مظهر أطول، لهذا ننصحكِ بأن تركزي على العبايات المخططة بالطول وكذلك الخطوط المائلة، والأفضل أن تكون أيضًا بدرجات محايدة، كالعبايه السوداء أو بلوني الأبيض والأسود.

تابعي المزيد: عبايات خروج شيك من الفاشينيستا.. ما رأيكِ بها؟





العبايه مع الياقة البارزة

العبايه مع الياقة البارزة





فكرة اختيار موديل لقصيرة القامة، يعني أن تبعدي النظر قدر الإمكان عن منطقة الساق، لهذا تجنبي العبايات المطرزة من الجزء السفلي، واستبدليها مثلا بالعبايات مع الياقة المطرزة البارزة، موضة شتاء 2020.

تابعي المزيد: عبايات سوداء مفتوحة لسهرة ليلة رأس السنة

العباية المفتوحة بطول الجسم

العباية المفتوحة بطول الجسم





لا ننصحكِ أبدًا بأن تعتمدي على عبايه قصيرة لأنها ستبرز عيوب الجسم من ناحية القامة أكثر، بينما العبايه بطول الجسم سوف تبدين معها أطول، خاصًة عندما تختارين العبايات المفتوحة، وبإمكانك هُنا تنسيقها مع البناطيل أو التنانير عالية الخصر، والكعب العالي.

Advertisements

تابعي المزيد: عبايات آخر موضة من وحي الفاشينيستا فاطمة حسام





العبايه مع الأكتاف المطرزة

العبايه مع الأكتاف المطرزة





موديل العبايه المطرزة من الأكتاف المطرزة يبرز جمال الصبية قصيرة القامة، ويبعد تركيز العين عن منطقة الساق، كما أنها تمنحكِ اطلالة أكثر أناقة خاصة مع القماش المخملي الفيلفت.

وهذا النوع من موديلات العبايات لا يحتاج إلى تنسيق فخم، فقط اعتمدي على حجاب بسيط بلون محايد، وكعب عالي يبرز طولكِ أكثر.

تابعي المزيد: عبايات شتوية فضفاضة للمرأة الممتلئة





أفكار لتنسيق مميز يزيدكِ طولًا مع العبايات

أفكار لتنسيق مميز يزيدكِ طولًا مع العبايات





- الأفضل أن تختاري العقد الطويل لكي يبرز طول القامة أكثر مع العبايات البسيطة والسادة.



- اعتمدي على الشنط صغيرة الحجم ذات اليد الطويلة، فهي مثالية للصبايا قصيرات القامة.



- الكعب العالي مهم خاصة أنك ستختارين العبايات الطويلة والتي لا تبرز الساق، لهذا اختاري جزمات بسيطة من دون ألوان فاقعة حتى لا تركزي النظر على تلك المنطقة.

اقرئي أيضًا:

أبرز صيحات عبايات سوداء موضة الموسم للممتلئات

عبايات سوداء مطرزة من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات

عبايات وقفاطين قطيفة باللون الأخضر لحفلات نهاية العام