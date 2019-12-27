تعرفي على أحدث صيحة لحذاء البوت وكيف انتعلته جيجي حديد

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - لا خلاف حول أن بوت الكاحل هو الحذاء الأكثر استخداماً خلال الخريف والشتاء، لاسيما إذا كان يتوفر لديكِ زوج باللون الأسود، لأنه تصميم مريح ومناسب لجميع الإطلالات.
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عادة ما تميل أكثر النساء إلى الاحتفاظ بزوج من بوت الكاحل الأسود المزود بكعب مربع، لكن يبدو أننا بصدد تغيير هذا النمط التقليدي بزوج أخر أكثر عصرية على طريقة عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد.
اعتمدت جيجي حديد زوج من حذاء البوت الكاحل مصمم من لونين، الأسود مع البني المتوسط، كليهما ألوان يمكن تنسيقها بسهولة مع العديد من الإطلالات، من ثم اختيار بوت يمزج بين أكثر من لون هو خيار عصري وعملي في الوقت نفسه، بدليل أن جيجي حديد نسقته مع بدلة كاروهات باللون الأحمر مع الأزرق والأبيض، ورغم كل هذا التباين بدت إطلالتها عصرية ومميزة.
كذلك، تميز البوت بكعب القطعة مع مقدمة مدببة، هذه التفاصيل مزجت بين الأناقة والراحة، ما يجعل اختيار جيجي حديد ذكي يلهمكِ بكيفية اقتناء القطع المميزة.
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أطلت جيجي حديد من قبل بصيحة البوت المميز بلونين أو المعروف باسم two tone boot، من خلال بوت برقبة للكاحل أيضاً، مزج بين اللون الأسود مع الأحمر، مع كعب عريض مناسب للإطلالات النهارية.
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الـ "تو تون" بوت يبرز من خلال موضة الشارع
ظهرت موضة حذاء البوت المصمم من لونين خلال موضة الشارع بشكل بارز، خاصة وأنه اختيار عصري لم نعتاد عليه. تنوعت الخيارات بين ألوان الأسود، البيج، الأبيض، الأحمر و البني. كذلك ظهرت بعض التصاميم تمزج بين نقوش الحيوانات مع جلد بلون واحد.
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صحيح أن جيجي حديد اعتمدت هذا النمط العرص من حذاء البوت مع إطلالة كاروهات من الرأس إلى القدم، لكن أسلوبها كعارضة أزياء ربما لا يناسب جميع النساء، لذلك، إذا اخترتِ بوت بصيحة مميزة كهذه من الأفضل أن تزين إطلالة ناعمة، مثل الإطلالات المونوكروم أو أحادية اللون. كذلك يمكنكِ تنسيق بوت بلونين مع معطف الترنش الماكسي بلون محايد مثل البيج أو الأسود.
يمكنكِ أيضاً تنسيق بوت بصيحة الـ "تو تون" مع فستان من الصوف لإضافة لمسة نابضة بالحياة.
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