أحدث موديلات معاطف وجاكيت فرو لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - الفرو من الخامات الصديقة للشتاء، تعتمده كل الصبايا لاطلالة مختلفة ومُترفة بهذا الموسم، بالإضافة بالطبع إلى أنه القطعة الأكثر دفئًا. وبالنسبة للصبايا المحجبات فقد ارتدته أكثر من فاشينيستا بطريقة عصرية هذا الموسم، تحديدًا بموديلات المعاطف الطويلة والجاكيت مناسبة لشتاء 2020.

وإليكِ تفاصيل ونظرة عن قرب أكثر لأحدث موديلات معاطف وجاكيت فرو من وحي مدونات الموضة المحجبات.

الجاكيت القصير بجلد الخروف الفرو

الجاكيت القصير بجلد الخروف الفرو





ظهرت موضة جلد الخروف كواحدة من أكثر الصيحات البارزة بشتاء العام الماضي، وها هي تستمر معنا إلى شتاء 2020، كهذا الجاكيت القصير بلون الروز الأنثوي، الذي اعتمدته الفاشينيستا دينا الخادم، نسقته مع بنطلون أبيض وحذاء أرضي، لاطلالة كاجوال وعملية تناسب الصبايا المراهقات.



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المعطف الأبيض الطويل لاطلالة لافتة

المعطف الأبيض الطويل لاطلالة لافتة





تعتمد مدونة الموضة العالمية لينا أسعد هذا الستايل للمعاطف الفرو الطويلة بشكل كبير، بخاصة مع كثرة السفر والترحال للمدن الثلجية، وتُنسق المعطف بكل بساطة مع البناطيل الجلد الضيقة، والسكارف، ولفتنا أيضًا اختيارها لقبعة البيريه البيضاء لتبدو متناغمة أكثر مع المعطف.

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الجاكيت الفرو مع الجلد لاطلالتكِ الكاجوال

الجاكيت الفرو مع الجلد لاطلالتكِ الكاجوال





أما هذا الموديل من الفاشينيستا أمينة فهو أكثر عملية، مستوحى من أجواء الأكشن، لهذا فهو مناسب لاطلالتكِ الكاجوال في شتاء 2020، من الممكن أن تنسقيه مع البناطيل الضيقة، أو الجلد، وجزمة السفاري بالألوان الداكنة كالأسود.

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الجاكيت الفرو البيج مع الستايل المحايد

الجاكيت الفرو البيج مع الستايل المحايد





واحدة من الطرق البسيطة والسهلة التي يمكنكِ فيها تنسيق المعطف الفرو، هو أن تعتمديه مع اللوك المحايد، وإذا كان الجاكيت طويلًا، فلا بأس إن اعتمدتِ التوب والبنطلون الضيق، وبذلك تبدين أكثر نحافة ورشاقة، بخاصة وأنّ هذا النوع من الجاكيت يمنح الصبيّة بعض الوزن الزائد لمظهرها.

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