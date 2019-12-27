موديلات عبايات خليجية سوداء لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - العبايات الخليجية السوداء قطعة أساسية بخزانة كل صبيّة، ولطالما ترغب الفتيات باعتماد موديلات جديدة حسب الموسم، حتى وإن اعتمدت على فخامة الأسود.

ومن بين الموديلات المختلفة اخترنا لك عبايات خليجية سوداء لشتاء 2020، لتجددي اطلالتكِ بأجمل التصاميم، من أشهر الماركات الخليجية.

العبايه المعطف باللون الأسود من خامة الجلد ولمسات من الأزرق

العبايه المعطف باللون الأسود من خامة الجلد ولمسات من الأزرق



لفتنا هذا الموديل من العبايه الجلد الأنيقة لموسم الشتاء، ولم نكن نتوقع أن نشاهد موضة الجلد بهذه القوة بموديلات عبايات الشتاء، إلا أنها ظهرت لنا بتصاميم محتشمة وجديدة تناسب كل الفتيات.

يمكنكِ اعتمادها كهذا التصميم من kabaya93، مع الخطوط باللون الأزرق، اختاريها لمناسبات ما بعد الظهر، مع حجاب باللون الأزرق، وكعب عالي.





العبايه المنفوشة المطرزة

العبايه المنفوشة المطرزة





بينما هذا الموديل من Gardenia Abaya فهو خيار مناسب للفتيات اللاتي يبحثن عن موديلات تخفي عيوب الجسم، فتصميم المنفوش مع الخامة الحادة الثقيلة يحقق لكِ هذا الأمر.

كما أن التطريزات الفخمة بلمسة لامعة على العبايه، تزيدكِ أناقة، وتمنحكِ احساس رائع بالترف، لهذا نسقيها مع شنطة وجزمة فخمة لاسيما من ماركتكِ المفضلة باللون الأسود لاطلالة محايدة، ولا تبدين متكلفة مع التطريزات الكثيرة على العبايه.

العبايه السوداء مع أكمام الجرس

العبايه السوداء مع أكمام الجرس





موضة أكمام الجرس ظهرت بقوة بالعام الماضي، خاصًة مع ظهور موضة الكشكشة التي تأخذ في تصميمها شكل الجرس، كهذا الموديل من gardenia abaya، كما أعجبنا تطريزات الريش التي تناسب الشتاء، مناسبة للفتيات الثلاثينات لاطلالة أنيقة ومحايدة.

Advertisements



العبايه المفتوحة المنقطة بالتطريزات

العبايه المفتوحة المنقطة بالتطريزات





أما هذا التصميم للعبايه المفتوحة من kabaya93 فيمكنكِ اعتماده بكل بساطة في مشاويركِ المختلفة، مع خاماته الثقيلة ولمسة الفيلفت الشتوية، بالإضافة إلى تطريزات الخرز البراقة المنقطة على ياقة العبايه من الأمام.

بإمكانكِ تنسيق العبايه مع حجاب باللون الأبيض لاطلالة مونوكروم، مع شنطة وحذاء باللون الأسود، أو اعتمدي على الجزم الشفافة لتضيف لكِ لمسة أنثوية.

اقرئي أيضًا:

أحدث صيحات العبايات الملونة لاطلالتكِ اليومية

عبايات ملونة موضة 2019 تخفي عيوب الجسم

عبايات خروج شيك من الفاشينيستا.. ما رأيكِ بها؟