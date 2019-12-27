كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - كثيرًا ما تُلهمنا مدونة الموضة سهى مات، بأزياء أنيقة ومحتشمة للصبايا المحجبات، كما أنها تحرص على اعتماد أسلوب متنوع بالأزياء، وكذلك بالألوان، باختيار موديلات مختلفة.

وفي شتاء هذا الموسم، اخترنا لكِ مجموعة من أبرز اطلالات الفاشينيستا سهى مات، لكي تستلهمي منها أفكارًا لستايلكِ.

الفاشينيستا سهى بالبنطلون بجلد الثعبان الأنيق هذا الموسم

الفاشينيستا سهى بالبنطلون بجلد الثعبان الأنيق هذا الموسم

لفتنا هذا اللوك للفاشينيستا سهى مات، والذي اعتمدت فيه بنطلونًا بجلد الثعبان، وكيف نسقته مع قميص جلد أسود طويل، مع حزام الخصر العريض، ونسقت معه جزمة الكاحل لكي تبدو أطول وأكثر رشاقة، لاطلالة تجمع بين النمط الكاجوال والكلاسيكي.

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المعطف الجلد المنفوخ الطويل من الفاشينيستا سهى

المعطف الجلد المنفوخ الطويل من الفاشينيستا سهى

أما هذه القطعة للمعطف الجلد المنفوخ من خامة البلاستيك، فهي تناسب الصبايا الجريئات، ولكننا لا ننصح بها للمتلئات، لأنّ هذا التصميم من المعاطف يزيد الوزن.

من الممكن أن تنسقيه مع الجينز والسنيكرز ذي الكعب العالي، لاطلالة رشيقة، مثلما اعتمدته الفاشينيستا سهى.

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البلوفر الصوف المفتوح مع حزام الخصر

البلوفر الصوف المفتوح مع حزام الخصر

أعجبنا هذا اللون الخردلي للبلوفر الصوف المفتوح، الذي اختارته الفاشينيستا سهى، ونسقته مع الجينز عالي الخصر الواسع، مناسب للصبايا طويلات القامة، ولاطلالة أكثر فخامة نسقت سهى معه الجزمة الكلاسيكية البيضاء المدببة من الأمام مع الكعب العالي.

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اختيار الفاشينيستا سهى للبنطلون الجلد الأسود مع البليزر

اختيار الفاشينيستا سهى للبنطلون الجلد الأسود مع البليزر

إذا كنتِ ترغبين بارتداء البنطلون الجينز ولم تفكري بعد كيف ستعتمدينه، إليكِ هذا اللوك من الفاشينيستا سهى، باختيار البنطلون الجلد الواسع الشارلستون، مع البليزر الطويل وحزام الخصر لاطلالة كلاسيكية مناسبة لأوقاتكِ بالنهار.

بهذا الألبوم إليكِ مجموعة من ملابس محتشمة للمحجبات بأسلوب الفاشينيستا سهى.

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