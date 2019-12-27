ملابس بنقشة المربعات لأبهى إطلالة شتوية!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 05:46 مساءً - تبرز مع بداية كلّ موسم العديد من الصيحات التي تقدمها دور الأزياء العالمية في مجموعاتها الموسمية، ولطالما تميزت هذه الصيحات بأنها ترسم خط الموضة للموسم المقبل.

وهذا الشتاء، لا يمكن إنكار أن صيحة نقشة المربعات كانت الأكثر رواجاً بين قطع الملابس، سواء ملابس السيدات أو ملابس الرجال، لكن برزت بشكل أكبر في الملابس الرجالية التي لاحظنا أن أفخم وأهم دور الأزياء العالمية قدمت سراويل، قمصان وجواكيت شتوية من الصوف كلّها جاءت بنقشة المربعات الأنيقة واللافتة، وبألوان متعددة ومختلفة.



قمصان أنيقة بنقشة المربعات

قميص باللون الأخضر الزيتي بنقشة المربعات من Givenchy



إذا كنت تعتقد أن القمصان هي قطع صيفية فقط، هذا الأمر غير صحيح، فعلى الرغم من أن القمصان تناسب فصل الصيف أكثر، على اعتبار أنها لا تمنحك الدفء، إلّا أنه يمكن ارتداءها مع جاكيت شتوي أو كنزة من الصوف.

وقد لفت نظرنا القميص من Givenchy والذي جاء بنقشة المربعات بشكل كامل، كما تميّز باللون الأخضر الزيتي الذي طغى على القميص بشكل كامل.

أما Burberry فقد قدمت قميص بتصميم غير تقليدي، نصفه جاء بنقشة المربعات ونصفه الآخر باللون البيج والبرتقالي.



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سراويل بنقشة المربعات لإطلالة لافتة

سروال بنقشة المربعات بتصميم كلاسيكي من Marni



صيحة نقشة المربعات طالت هذا الموسم السراويل مثلها مثل القمصان والجواكيت، وقد برزت بتصاميم أنيقة ولافتة، بعضها جاء بتصاميم كاجوال وبعضها الآخر جاء بتصاميم رسميّة وكلاسيكية.

حيث قدمت دار Marni سروال بقصة كلاسيكية تقليدية باللون البيج الغامق المائل إلى البني، وجاءت المربعات فيه مرسومة بالخطوط باللون الأصفر.

في حين جاء السروال من Barena Venezia باللون البني مع خطوط حمراء رفيعة ومربعات أنيقة ومتناسقة، وما ميّزه أن السروال يناسب الإطلالات الكاجوال بسبب الخيوط فيه.



جواكيت شتوية بنقشة المربعات

جاكيت شتوي بنقشة المربعات من Balenciaga



لا يمكن التخلي عن الجواكيت في فصل الشتاء فهي قادرة على منحك الدفء والأناقة في آن واحد، خاصة وأن الجواكيت جاءت بخامات وأقمشة شتوية أنيقة.

وقد لفتنا الجاكيت من Balenciaga الذي جاء بتصميم كاجوال رياضي، باللون الكحلي مع خطوط صفراء رسمت أناقة نقشة المربعات.

أما Lanvin فقد قدمت جاكيت بتصميم كلاسيكي يناسب الإطلالات الرسميّة باللون الأبيض مع نقشات مربعات بألوان الأزرق الغامق، وخطوط ناعمة باللون الأحمر.



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