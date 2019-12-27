ملاكم عمره 70 عاما يسقط خصمه بالضربة القاضية ويدخل موسوعة «جينيس».. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - نجح الملاكم الأمريكي ألبرت هيوز، في تسجيل اسمه في موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية، كأكبر ملاكم محترف، محطما رقم الملاكم البريطاني ستيف وورد، الذي خاض نزالا في عام 2017، وهو في سن 60 عاما و337 يوما.

الملاكم ألبرت هيوز البالغ من العمر 70 عاما، كان قد نجح في الفوز على مواطنه تريمين تاونس البالغ من العمر 43 عاما، بالضربة القاضية في الجولة الثانية للنزال الذي جمعهما في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ألبرت هيوز عاد إلى حلبة الملاكمة بعد 26 عاما على وفاة ابنه، وأوضح سبب عودته، قائلا: “بعد هذه المأساة، وعدت نفسي بالعودة إلى الحلبة وتحطيم الرقم القياسي تكريما له”.

الملاكم العجوز هيوز حقق أول انتصار له منذ 40 عاما، والحادي عشر في مسيرته الاحترافية من أصل 22 نزالا.