صور.. إنجي وجدان تحتفل بعيد زواجها الـ 7

عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفلت الفنانة إنجي وجدان، بعيد زواجها السابع، من المهندس أحمد الوتيدي.

حيث شاركت الإعلامية إنجي وجدان، مع جمهورها ومتابعيها، صورة لها من الزفاف بينما كان زوجها يقبل جبينها.

وكتبت "إنجي"، في تعليقها على الصورة، "7 سنوات زواج سعيدة، بحبك يا حبيبي أكتر ما الكلمات ممكن تعبر".

Advertisements

الصور تفاعل معها جمهور ومتابعو الإعلامية إنجي وجدان، وكان من بين التعليقات، "عقبال العمر كله في سعادة"، و"ربنا يهنيكم"، و"ربنا يسعدكم يا إنجي".