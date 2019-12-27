فيديو.. غادة عادل عن الهواري بعد الطلاق: رفيق رحلتي وأبو ولادي وصديقي

تحدثت الفنانة غادة عادل، خلال استضافتها في برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر أثير "نجوم إف إم"، عن علاقتها بزوجها السابق مجدي الهواري والتي استمرت 20 عاما.

وأوضحت غادة عادل، إنهما لم يتحدثا مطلقا في بداية الانفصال، لأنهما لم يشكلا علاقتهما الجديدة بعد، إلا أنه بعد فترة قررا أن يصبحا أصدقاء، وأنه يجب عليهما التحدث.

وأضافت خلال البرنامج، "خدنا وقت على ما عرفنا نبقى أصحاب، والعشرة متهونش على حد"، كما تحدثت كذلك عن فضله عليها في مشوارها الفني الطويل، فهو كان أول من يشجعها دوما، فضلا عن أنه كان يحثها على الاستمرار في المجال الفني.

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وقالت غادة عادل، إنه يؤمن بموهبتها، مضيفة أنها فخورة جدا بعائلتها التي كونتها في وقت مبكر، "كويس اني اتجوزت وأنا صغيرة، وكنت قد المسؤولية، وأسرتي كمان كانت شايلاني، ومجدي كان بيخاف عليا اوي".

وأكملت، "مجدي هو رفيق رحلتي، وأبو ولادي، وصديقي وصاحبي وكل حاجة، وعلاقتنا ممتازة، خدنا وقت، لكن بينا عشرة وذكريات وسنين والعشرة متهونش على حد، مجدي له دور كبير في حياتي".