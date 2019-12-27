بسبب المخدرات.. سعودي يقتل زوجته مساءً وفي الصباح طلب منها إعداد الفطار

"لم يكن بيني وبينها عداء أو خلاف.. كنت وقتها متعاطيًا المخدرات"، هكذا اعترف رجل سعودي يبلغ من العمر 32 عامًا، بقتل زوجته خنقًا، بسبب إدمانه للمخدرات.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "سبق" السعودية، أن الزوج اعترف بقتل زوجته خنقًا، في وجود أطفالهما الأربعة في المنزل، وهو تحت تأثير المخدرات، بحسب ما جاء في اعترافاته، التي ذكر فيها أيضًا أنه بعدما قتلها ذهب للنوم، ثم استيقظ في اليوم التالي، ليطلب منها إعداد الفطار، لكنه وجدها جثة هامدة.

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حاول الرجل التنصل من جريمته، إذ قال إن زوجته توفيت إثر صعقة كهربائية، لكن الطب الشرعي أثبت أن الضحية تعرضت للضرب والخنق الذي أدى إلى وفاتها، بينما جاء التقرير الطبي من مستشفى الصحة النفسية بالطائف على أن القاتل "يعاني من ضلالات اضطهادية وفصام عقلي واكتئاب وتدهور في القدرات العقلية".

ووصفت دائرة القصاص والحدود، الجريمة بأنها "قتل غيلة، أي الغدر، لضحية معصومة الدم"، وشددت هذه الدائرة المختصة أيضا "على عدم قبول تراجع الزوج عن إقراره بالقتل، كون الاعتراف صدر أمام هيئة قضائية معتبرة وأيدته القرائن الموصلة وبات الحكم نهائيا".

وبالفعل قضت محكمة سعودية بإعدام الرجل و"عدم قبول العفو من أولياء الدم"، بعد إدانته بقتل زوجته "عمدا وعدوانا وخنقها حتى الموت".