الامارات | أعراض نقص الحديد في الجسم.. وطرق العلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض نقص الحديد في الجسم.. وطرق العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد خبراء على أن الحديد بفوائد صحية جمّة؛ لذا ينبغي مواجهة نقصه بالجسم على وجه السرعة من خلال التغذية الصحية، مع مراعاة عدم تناول مكملات الحديد إلا تحت إشراف الطبيب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على ذلك.

وقالت البروفيسورة الألمانية جيورجيا ميتسجيروت إن الحديد يحظى بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يلعب دوراً محورياً في بناء الدم، ويسهم في التطور العصبي، ويشترك في العديد من عمليات الأيض.

وأضافت أن نقص الحديد في الجسم يعد أكثر أنواع نقص التغذية شيوعاً في العالم، مشيرة إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين والفتيات في سن الإنجاب والحوامل.

إلى جانب التغذية غير السليمة؛ قد يرجع نقص الحديد إلى بعض الأمراض مثل الأمراض المصحوبة بنزيف مزمن كالتهاب المعدة، وسوء امتصاص الحديد الناجم عن قلة إنتاج العصارة الهضمية أو تعاطي أدوية معينة.

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وتتمثل أعراض نقص الحديد في شحوب الوجه، وجفاف البشرة، وتقصف وتساقط الشعر، وتقصف الأظافر، وتشقق زوايا الفم، والتعب المستمر، وقلة التركيز، والضعف العام، واختلال التحكم في درجة حرارة الجسم.

من جهتها، أشارت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إلى أنه يمكن مواجهة نقص الحديد من خلال التغذية الصحية المتوازنة، موضحة أن الرجل يحتاج إلى 10 ملليغرامات من الحديد يومياً، في حين تحتاج المرأة إلى 15 ملليغراماً.

وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالحديد في اللحوم الحمراء ومنتجات القمح والسبانخ والعدس ورقائق الشوفان، علماً بأن الجسم يمتص الحديد من المصادر الحيوانية بصورة أفضل.

وحذرت جال من تناول مكملات الحديد دون استشارة الطبيب؛ إذ قد يرفع ذلك على المدى الطويل خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والسرطان.