تعرف على المواصفات التي يتميز بها برج الجدي

يتميّزون بالقيادية، ويمتلكون الحزم والقدرة على الإمساك بزمام الأمور. يتمتعون بحسٍ فكاهي عالٍ، وميل للمرح. يتّصفون بالتواضع لدرجةٍ كبيرة. يميلون للفن والموسيقا بشغفٍ واضح. ينفعلون بشدة، وأحياناً لا يُسيطرون على أعصابهم. يتّصفون بالحنان المتدفق، وإحساسهم المرهف. يتمتعون بطموح عالٍ جداً، ويسعون بكل جدٍّ لتحقيقه. يتحولون أحياناً إلى أشخاص انطوائيين، ومنغلقين على ذواتهم. يُعتبرون من أوفى الأصدقاء على الإطلاق. يمتلكون شخصية مزاجية متقلبة. يميلون للرومانسية. لا يحبون الاعتماد على الآخرين، ولا يعتمدون إلّا على أنفسهم. يميلون للتفكير العلمي العقلاني المبني على أسس نظرية وعلمية.

تصفون بالكسل رغم طموحاتهم العظيمة، ويحبون الراحة وتأجيل الأعمال. لا يستطيعون التعبير عن مشاعر الحب، فيُساء فهمهم في أغلب الأحيان. يمتلكون القدرة على دفع أنفسم للأمام، وتطوير ذاتهم وتنميتها. لا يتكلّمون كثيراً، ولا يكشفون أفكارهم ونواياهم أمام الجميع، ويكتفون بقلّة قليلة من الأشخاص الموثوقين.

كيف ستكون حركة القمر والكواكب هذا الاسبوع

الشمس والمشتري في الجدي الزهرة في الدلو اورانوس في الحمل

كما سيسجل هذا الاسبوع انتقال عطارد الى برج الجدي ما يجعل امور كل من مواليد الثور العذراء والجدي تتحسن جسديا وصحيا ومعنويا وماليا ويسهل في حركة الاتصالات والمواصلات والتنقلات والمفاوضات.

كذلك لا يزال المريخ يتنقل في برج العقرب المائي يسبب بالتراجع لكل من مواليد الابراج الثور الاسد والدلو كذلك يسبب المزيد من المعانات والتعب النفسي والجسدي

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بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في الدلو فتكون فسحة امل ونجاح وارتياح لمواليد برج الميزان الجوزاء والدلو ينتقل بعدها القمر الى برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء وينتهي الاسبوع مع مربع فلكي بين القمر من برج الحمل الناري والشمس من برج الجدي الترابي بين الاربعاء والجمعة ما يجعل الابراج النارية تعيش مفاجآت وتغييرات فلكية نارية واعدة.



هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الجدي تمنياتي لكم بالكثير من السعادة ان شاء الله كل ايامكم سعيدة وعقبال المئة عام من التقدم والنجاح بانتظار مولود اليوم سنة مميزة ماليا مدعوما من الكواكب مجتمعة من برجك الشمس عطارد بلوتون زحل والمشتري وقد يحصل مولود الجدي على ما لا تتوقعه فتتغير الامور بصورة جذرية ولمصلحتك فتلبي السماء رغباتك وقد تحقق ما عجزت عنه في السنوات الماضية فتأتي التغييرات لمصلحتك وتعيش استقرارا ماليا واكاديميا ومكاسب وارباح عن طريق بعض الاستثمارات على انواعها ممكن عن طريق سفر او هجرة كذلك سوف تبرز كمفاوض لامع في بضع الشؤون.القسم الثاني من السنة يعتبر الافضل للزواج والارتباط اما الابراج التي تتوافق في الحب مع مولود الجدي هي الجوزاء والميزان. بتمنى التوفيق للجميع

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