ليس هناك أجمل من أن تحصلي على اطلالة تشبه النجمات في حفل خطوبتِك، لأنه بهذا اليوم ستكون الاضواء والنظرات كلها مسلطة عليكِ، وبالطبع تحتاجين إلى لوك يُبرز جمالكِ وأناقتكِ.

واليوم سيكون حديثنا عن فساتين خطوبة قصيرة مناسبة للشتاء من وحي النجمات، تناسبكِ إن كنتِ تبحثين عن هذه الموديلات.

فستان براق ديسكو من نادين نجيم

اختارت النجمة نادين نجيم من موديلات الفساتين القصيرة هذا التصميم البراق الأنيق، مع كشكشة بسيطة على الجانب الأمامي، مناسبة للصبايا النحيفات وصاحبات جسم الساعة الرملية، مع الموديل المميز للأكمام الطويلة، من الممكن أن تنسقي معها حذاءً لامعًا كذلك.



فستان أسود مع الريش من دنيا سمير غانم

يمكنكِ اعتماد هذا الموديل البسيط من اللون الأسود مع تفصيلة الريش المنفوش المناسبة لموسم الشتاء، اعتمدي معه كولون باللون الأسود، وحذاءً أسود كلاسيكيًّا بلمسة براقة، ليضيف لمسة مبهجة لاطلالتكِ.



فستان باللون الروز مع تصميم الكاب من كارمن سليمان

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أما هذا الفستان من كارمن سليمان فهو أكثر احتشامًا، مع تصميم الكاب المطرز بالشراشيب اللامعة، مع الفستان الذي يغطي الركبة، نسقيه مع حذاء بالدرجات النيود نفسها، أو اختاري الأبيض على طريقة كارمن.

فستان لامع مع الأكمام الشفافة من سيرين عبد النور

أعجبنا كثيرًا هذا اللوك الذي ظهرت به سيرين عبدالنور مؤخرًا باللون الأسود اللامع بالكامل، والأكمام الشفافة، نسقت معه كولون أسود وحذاءً مدببًا أسود أيضًا، واختارت معه شعرها المفرود للوراء، مناسب أكثر هذا الفستان لصاحبات الشعر المصبوغ والصبايا صاحبات البشرة البيضاء.

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