الجائزة خلخال ذهبي.. مسابقة لتصوير سيقان الكويتيات تدخل صاحبها السجن

أعلن رجل كويتي عن مسابقة أجمل ساق كويتية، مطالبا المشاركات بتصوير سيقانهن، مبينا أن صاحبة الساق الأجمل ستفوز بجائزة عبارة عن خلخال ذهبي، وذلك عن طريق فيديو تم نشره.

وبمجرد نشر الخبر والفيديو، قامت قوات الأمن بالتوصل إلى الرجل والقبض عليه بتهمة مخالفة الآداب العامة، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن فيديو المسابقة خاص وليس للعامة وقد تم حذفه لاحقا، وفقا لموقع "الراي" الكويتي.

وكان هذا الفيديو قد انتشر مطلع شهر نوفمبر الماضي، وبعد التحقيق معه أخلت المحكمة سبيله بكفالة مالية بقيمة 500 دينار كويتي.

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وبعد شهر ونصف من إخلاء سبيله، أمرت محكمة الجنايات الكويتية، بضبط هذا المواطن الكويتي وإحالته إلى السجن المركزي.

يذكر أن تلك المسابقة أثارت حالة من الاستياء الواسعة في الكويت، حيث باشرت وزارة الداخلية التحري عن هوية الشاب واستدعائه، والتحقيق معه في المسابقة التي وُصفت بـ"المنافية للعادات والتقاليد".

وبرر الشاب المتهم فعلته بأنها بغرض التسلية، وقد قام بحذف الفيديو من جميع حساباته.