صور.. إطلالات الفنانات في عيد ميلاد سمير صبري

يصادف اليوم الـ27 من ديسمبر، عيد ميلاد الفنان سمير صبري، الـ83، وقد احتفلت به الفنانات في حفل صغير خصيصا له.

شاركت الإعلامية بوسي شلبي بصور وفيديوهات من الاحتفال بعيد الميلاد، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير.

ارتدت إلهام شاهين فستانا قصيرا من الرمادي والأسود، بينما ارتدت ليلى علوي بنطلون جلد يشبه بنطلون الإعلامية بوسي شلبي.

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وكان من بين الحضور ميرفت أمين، والفنانة لبلبة، ونرمين الفقي، ودلال عبدالعزيز.

يذكر سمير صبري، يترأس الدورة الأولى من مهرجان "الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية" الذي ينطلق يونيو 2020.