فيديو.. أحدث ظهور لبنات شيرين عبدالوهاب في حفلها بدبي

أحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب، حفلها الغنائي في مدينة دبي، الذي جاء ضمن فعاليات مهرجان التسوق.
واصطحبت شيرين، ابنتيها مريم وهنا، اللتان ظهرتا بصحبة والدتهما قبل استعدادها للغناء، وظهرت الابنة الكبرى "مريم"، تحمل الكثير من ملامح والدتها، وقدمتها الفنانة للجمهور قائلة: "زي القمر".
وظهرت شيرين، خلال الحفل بفستان أحمر أنيق، وقدمت الكثير من أغانيها.
وكانت شيرين، أحيت حفلتين إحداهما في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكانت الأخرى في مصر في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة.
وظهرت شيرين عبدالوهاب خلال الحفلات الثلاث الأخيرة لها، بفساتين تتميز باللون الأحمر.
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