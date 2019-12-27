الامارات | ابنة بروس لي في تقاضي سلسلة مطاعم وتطلب 30 مليون دولار.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بروس لي في تقاضي سلسلة مطاعم وتطلب 30 مليون دولار.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ذا بيبر» الصينية الإلكترونية أن شركة تديرها ابنة بروس لي رفعت دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين لاستخدامها صورة نجم الكونج فو الراحل في شعارها دون تصريح، وطلبت تعويضاً يتجاوز 210 ملايين يوان (30 مليون دولار).

ورفعت شركة بروس لي انتربرايزس، التي تترأسها شانون لي ومقرها كاليفورنيا، دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي يوم الأربعاء الماضي ضد سلسلة ريل كونج فو للوجبات السريعة وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة ودفع 88 ألف يوان إضافية لتغطية التكاليف القضائية.

كما طالبت الدعوى القضائية الشركة التي تتخذ من قوانغتشو مقراً بإصدار توضيح في غضون 90 يوماً يقول إنه ليس لها صلة ببروس لي. وتقدم سلسلة ريل كونج فو أطباق الأرز وأصنافاً صينية وتأسست في 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة بالصين.

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وشعار الشركة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام، ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية «الاستعداد للهجوم» التي اشتهر بها النجم الراحل.

وكتبت الشركة على حسابها بموقع «ويبو» للتواصل الاجتماعي أمس أن الدعوى القضائية «أربكتها» لأنها استخدمت هذا الشعار على مدى الـ 15 عاماً الماضية، وذكرت أنه على الرغم من مواجهة بعض المشكلات في الماضي فإنها حصلت على موافقة السلطات المحلية لاستخدام الشعار.

وتأتي هذه القضية في وقت تعهدت خلاله الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق عقوبات أشد وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.